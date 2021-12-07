Yılbaşında yasak var mı? Yılbaşında kutlama yapmak serbest mi? - Haberler
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Yılbaşında yasak var mı? Yılbaşında kutlama yapmak serbest mi?

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Yılbaşında yasak var mı? Yılbaşında kutlama yapmak serbest mi?

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Yılbaşı için plan yapanlar 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecesi yasak olup olmadığını araştırıyor. Peki, Yılbaşında kutlama yapmak serbest mi? Yılbaşında yasak var mı?

Dünya koronavirüs ile mücadelesini sürdürürken yeni varyantın ortaya çıkması ve yapılan açıklamalar beraberinde birçok ülkede yeni tedbirlerin alınmasına neden oldu. Yeni yıl yaklaşırken vatandaşlar da Yılbaşında yasak var mı? Yılbaşında kutlama yapmak serbest mi konularını araştırmaya başladı. Peki, Yılbaşında yasak var mı?

YILBAŞINDA YASAK VAR MI?

2022 yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere herhangi bir kısıtlamanın uygulanıp uygulanmayacağı yönünde henüz bir açıklama yapılmadı.

Omicron varyantına henüz ülkemizde rastlanmadığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu bağlamda yeni bir ek tedbir ve kapanmanın söz konusu olmadığını dile getirdi

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