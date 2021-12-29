Yılbaşı yaklaştıkça vatandaşlar yeni yıl kutlamaları için de heyecanlanıyor. Birçok kişi yeni yıl kutlama planları yapıyor. Ama akıllarda Yılbaşında yasak var mı? Yılbaşında kısıtlama var mı? soruları dolanıyor. Yılbaşı öncesi Avrupa'da Omicron alarmı yaşanırken Türkiye'de aşı haritası hakkında güncellemeler gelmeye devam ediyor.

YILBAŞINDA YASAK VAR MI?

Geçtiğimiz yıl yılbaşında Sokağa Çıkma Yasağı, koronavirüs tedbirleri kapsamında koronavirüs vakalarını en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı konusuyla ilgili yeni bir açıklama İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan geldi. Ancak 31 Aralık yılbaşı gecesine ilişkin henüz bir yasak ya da tedbir kararı alınmadı. Konuyla ilgili güncel bir gelişme olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

YILBAŞINDA KISITLAMA VAR MI?

İstanbul'da yılbaşı için herhangi bir kapanma ya da kısıtlama planlamasının olmadığını söyleyen Prof. Dr. Memişoğlu, toplumun pandemi kültürüne, bilince ulaştığına inandığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkesin kısıtlaması veya kontrolünü, kendisinin yapabileceğine ve bunun bilincinde olduğuna inanıyorum. Bir kısıtlama ya da yasaklama şu anda söz konusu değil. Ama tabii ki vaka sayıları da kontrol edilerek bu kararlar veriliyor. Şu bilinsin ki özellikle Avrupa'daki yükselişlerden bir süre sonra İstanbul ve Türkiye'de de vaka sayılarında bir yükseliş oluyor. Bizim sağlık sistemimiz de, bizler de buna hazırlıklıyız. Panikle, korku ile değil; tedbirle de bu işin üstesinden geleceğimizin bilinmesini istiyorum. O nedenle de herkesin kişisel olarak tedbirlerine dikkat etmesi gerektiğine inanıyorum"

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