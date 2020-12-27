Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Kovid-19 tedbirleri, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden 24 saat takip edilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Kovid-19 tedbirleri, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden 24 saat takip edilecek

27.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 27.12.2020 16:26
Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Kovid-19 tedbirleri, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden 24 saat takip edilecek

Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Kovid-19 tedbirleri, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden 24 saat takip edilecek.

Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Kovid-19 tedbirleri, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden 24 saat takip edilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz Güldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy Merve Dizdar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Elazığ Deprem İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Kovid-19 tedbirleri, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden 24 saat takip edilecek | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 16:26:38. #1.15#
title