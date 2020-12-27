Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Kovid-19 tedbirleri, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden 24 saat takip edilecek
27.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 27.12.2020 16:26
Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Kovid-19 tedbirleri, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden 24 saat takip edilecek.
Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Kovid-19 tedbirleri, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden 24 saat takip edilecek
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz Güldaş