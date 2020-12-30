Yılbaşında izlenecek en güzel filmler! Yılbaşı gecesi izlenecek korku filmleri!
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Yılbaşında izlenecek en güzel filmler! Yılbaşı gecesi izlenecek korku filmleri!

30.12.2020 18:32 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:37
Yılbaşında izlenecek en güzel filmler! Yılbaşı gecesi izlenecek korku filmleri!

Bu yıl koronavirüs sebebiyle herhangi bir etkinlik yapılamayacak. Peki, Yılbaşında izlenecek en güzel filmler! Yılbaşı gecesi izlenecek korku filmleri!

Bu yıl yapılabilecek en güzel yılbaşı etkinliği evde film izlemek. Yılbaşında izlenecek en güzel filmler! Yılbaşı gecesi izlenecek korku filmleri!

YILBAŞINDA İZLENEBİLECEK EN GÜZEL FİLMLER

Tatil/ The Holiday (2006)

Evde Tek Başına/Home Alone 2: Lost in New York

Grinç (How the Grinch Stole Christmas)/ 2000

Aile Bağları (The Family Stone)/ 2006

Aşk Her Yerde (Love Actually)/ 2003

YILBAŞINDA İZLENEBİLECEK KORKU FİLMLERİ

Diğerleri

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