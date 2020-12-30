Yılbaşında izlenecek en güzel filmler! Yılbaşı gecesi izlenecek korku filmleri!
30.12.2020 18:32 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:37
Bu yıl koronavirüs sebebiyle herhangi bir etkinlik yapılamayacak. Peki, Yılbaşında izlenecek en güzel filmler! Yılbaşı gecesi izlenecek korku filmleri!
Bu yıl yapılabilecek en güzel yılbaşı etkinliği evde film izlemek. Yılbaşında izlenecek en güzel filmler! Yılbaşı gecesi izlenecek korku filmleri!
YILBAŞINDA İZLENEBİLECEK EN GÜZEL FİLMLER
Tatil/ The Holiday (2006)
Evde Tek Başına/Home Alone 2: Lost in New York
Grinç (How the Grinch Stole Christmas)/ 2000
Aile Bağları (The Family Stone)/ 2006
Aşk Her Yerde (Love Actually)/ 2003
YILBAŞINDA İZLENEBİLECEK KORKU FİLMLERİ
Diğerleri
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