Yılbaşı kutlamak için aldığı pastadan altın çıktı, şaşkına döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yılbaşı kutlamak için aldığı pastadan altın çıktı, şaşkına döndü

01.01.2021 15:58 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:42
Yılbaşı kutlamak için aldığı pastadan altın çıktı, şaşkına döndü

Sinop'ta yılbaşı kutlamak için aldığı pastadan altın çıkan vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi. Altının pastanın alındığı pastanenin şanslı müşterileri için koyduğu yılbaşı hediyesi olduğu ortaya çıktı.

Sinop'ta yaşayan Seçkin Baş yeni yıl için bir pastaneden pasta satın aldı. Pastanın kesilmesinin ardından içinden yaklaşık 113 TL değerindeki 0,25 gram altın çıktı. Altını görünce şaşıran Baş, pastane sahibini arayarak gerçeği anladı. İşletme sahiplerinin şanslı müşterileri için bazı pastaların içine altın koyduğu öğrenildi.

"PASTANIN İÇİNDEN ALTIN ÇIKINCA ŞAŞIRDIM"

Bebeklerinin uğurlu geldiğini düşündüğünü belirten Seçkin Baş, "Evde eşim ve çocuğum için pasta almıştım, kampanyadan da haberim yoktu. Pastayı kestiğimizde içinden altın çıkınca şaşırdım. Bu altın bebeğimin uğuru olsa gerek. Yeni yıla bu sevinçle girdik" dedi.

Yılbaşı kutlamak için aldığı pastadan altın çıktı, şaşkına döndü

"MÜŞTERİLERİMİZE KÜÇÜK DE OLSA BİR HEDİYE VERMEK İSTEDİK"

16 yıllık pastane işletmecisi Ahmet Kargı ise, "Yeni yıla giriş yaparken herkes evinde bir pastayla kutlamasını yapıyor. Kutlamasını yaparken en azından küçükte olsa bir hediye de biz vermek istedik. İstediğimiz şekilde altın hediyelerimiz yerlerine ulaştığı için mutluyuz. İnsanlara küçükte olsa bir ikramiye olarak hediyesini dağıtmış olduk. Toplamda bir tane 0.25, bir tane yarım gram, bir tane 1 gram, bir tane de çeyrek altın olarak toplam dört hediyemizi Sinop halkına sunduk. Dün pastaya muhteşem bir talep vardı. İnsanlar yılın son gününde 2021 yılını karşılamak üzere umutla pastalarını aldılar. Ortalama bir haftalık pasta satışımızı bir gecede karşıladık" diye konuştu.

Yılbaşı kutlamak için aldığı pastadan altın çıktı, şaşkına döndü
Yılbaşı kutlamak için aldığı pastadan altın çıktı, şaşkına döndü
Yılbaşı kutlamak için aldığı pastadan altın çıktı, şaşkına döndü
Yılbaşı kutlamak için aldığı pastadan altın çıktı, şaşkına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
EN SEVDİĞİM: En Sevdiğim pastane, çalışanları da çok güleryüzlü, gerze ye tatile gidince mutlaka sinop da o pastaneye uğrar bir çay içip bir tane de pasta paket yaptırırım.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ERHAN: 20 liralık maliyeti olmayan pastaya 110 liralık altın koymuş tabi pastayı da 150 ye satmıştır sonuç ortada
Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
ADAM BE: çeyrek altın 700 lira safsak insan konuşmak için konuşma
Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Berk Oktay Hülya Avşar Prens Harry Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ryan Babel Arda Turan Ersun Yanal Arda Kardeşler Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Adana Yılbaşı Hisarcık Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yılbaşı kutlamak için aldığı pastadan altın çıktı, şaşkına döndü - Haberler Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 17:32:23. #1.15#
title