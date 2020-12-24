Yılbaşı oyunları: Monopoly nedir, nasıl oynanır? Evde Monopoly oyunu oynanışı! Monopoli oyun kuralları nelerdir?

Yılbaşında oynanan oyunlardan birisi Monopoly oyunudur. Peki eğlenceli Monopoly oyunu nasıl oynanır? Oyun kuralları nelerdir? Monopoly oyunu en fazla kaç kişi oynanıyor? Monopoly oyunu için en az oyuncu sayısı kaç olmalı? Monopoly oyunu oynanışına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yılbaşı tatilinizi ailenizle birlikte eğlenceli bir şekilde geçirmek istiyorsanız Monopoly oyunu oynayabilirsiniz. Ailenizle hem sohbet, muhabbet hem de eğlenceli vakit geçirmek isteyenler bu tarz oyunların oynanışını araştırıyor. Peki Monopoly nasıl oynanır? Monopoly tahtası hakkında bilgiler! Monopoly nasıl biter? Birinci nasıl olunur?

MONOPOLY NEDİR? NASIL OYNANIR?

Monopoly, emlakçılık konulu, zar ile oynanan bir masa oyunu. Parkers Brothers tarafından üretilmiştir. Monopoly sözcüğü İngilizcede "tekel" anlamına gelir. Oyuncuların amacı mümkün olduğunca çok emlak satın alarak (tekel olarak) diğer oyuncuları iflasa sürüklemektir.

Oyuncular zar atarak karelerde ilerleyerek döngüyü tamamlarlar ancak bu sırada kiralama, satın alma, inşa etme ve ticaretin içinde bulunduğu ekonomik aktivitelerle birlikte ekonomik anlamda en güçlü olmaya çalışırlar.

1929'da Charles Darrow tarafından bulunan oyunun Hasbro'ya göre patenti 1935 yılında alınmış olup, yaklaşık 750 milyon kişi tarafından oynanmıştır. Bu rakam Monopoly'yi dünya tarihinde en çok oynanan ticari masa oyunu yapmaktadır.