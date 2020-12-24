Yılbaşı oyunları: Kızma Birader nedir, nasıl oynanır? Evde Kızma birader oyunu oynanışı! Kızma Birader oyun kuralları nelerdir?

Yılbaşında oynanan oyunlardan birisi Kızma Birader oyunudur. Peki eğlenceli Kızma Birader oyunu nasıl oynanır? Oyun kuralları nelerdir? Kızma Birader oyunu en fazla kaç kişi oynanıyor? Kızma Birader oyunu için en az oyuncu sayısı kaç olmalı? Kızma Birader oyunu oynanışına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yılbaşı tatilinizi ailenizle birlikte eğlenceli bir şekilde geçirmek istiyorsanız Kızma Birader oyunu oynayabilirsiniz. Ailenizle hem sohbet, muhabbet hem de eğlenceli vakit geçirmek isteyenler bu tarz oyunların oynanışını araştırıyor. Peki Kızma Birader nasıl oynanır? Kızma Birader kartonu ve hakkında bilgiler! Kızma Birader nasıl biter? Birinci nasıl olunur? Evde Kızma Birader yapımı! Evde Kızma birader oyunu yapılışı!

KIZMA BİRADER OYUNU NEDİR?

Kızma birader 2 ila 4 oyuncu ile oynanan bir masa oyunudur. Alman klasik masa oyunlarindan sayilan bu oyun bir Hint masa oyunu olan Pachisi ile benzerlikler gösterir.

Kızma birader kartonu

KIZMA BİRADER NASIL OYNANIR?

Her oyuncu 4 adet piyonla oyuna başlar. Oyuncular piyonlarını oyun alanına çıkarabilmek için zar ile 6 atması gerekir. Güvenli bölgeler dışında aynı karede iki piyon bulunamaz. Eğer rakibin piyonu aynı kareye gelirse burada bulunan piyon kaleye geri gönderilir. Bu işleme "piyon kırma" denir. Oyuncular zar ile her 6 attıklarında 1 piyonu oyuna sokabilir ve her atılan 6, oyuncuya 1 zar atma hakkı daha verir. Oyun alanında diğer piyonların üzerinden atlanabilir.