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Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra hayatını kaybetti

Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta Keçiborlu ilçesinde yaşayan Atalay Alpaslan yılbaşı gecesi geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Alparslan'dan geriye kalp krizi geçirmeden 2 saat önce sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar kaldı.

Isparta Keçiborlu ilçesinde esnaflık yapan Atalay Alpaslan evinde "Benim yılbaşım pijama terlik televizyon. Herkese Mutlu Yıllar" notuyla sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştıktan 2 saat sonra kalp krizi geçirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Evdekilerinin 112 ekiplerine haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Alpaslan'a ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

Cenazesi 02 Ocak Pazar Günü öğle namazına müteakip Asri mezarlıkta toprağa verilecek.

İşte yılbaşı gecesi yapılan o paylaşım;

Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra hayatını kaybetti

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Yorumlar (1)
Bayram AKINCI:olabilir mecburen aracı kullanmak zorunda kalmışda olabilir aracı kullanırken alkolün etkisi başlamamışda olabilir duvar yerine bir canlıya çarpabileceğinin gayet farkında olması sevindirici ülke olarak böyle ileri gideriz. Cevap Yaz 9 6 Yayından Kaldır
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