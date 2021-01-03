Yılbaşı gecesi kadın kılığına girip 5 milyonluk lüks aracı çaldı! O anlar kamerada
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Yılbaşı gecesi kadın kılığına girip 5 milyonluk lüks aracı çaldı! O anlar kamerada

03.01.2021 09:26 | Son Güncelleme: 03.01.2021 11:47

Sarıyer'de yılbaşı gecesi kadın kılığına giren hırsız, sitedeki bir otoparka iğne deliği kadar küçük bir aralıktan girerek 5 milyonluk lüks aracı çaldı. Film sahnelerini aratmayan olay kameralara anbean yansırken, ekipler hırsızı bulmak için çalışma başlattı. Kadın kıyafetleriyle yakalanan hırsız 'tanınmamak için bu kılığa girdiğini' söyledi.

Sarıyer Maslak'ta önceki gün saat 01.00 sıralarında bir sitede yaşanan yılın ilk oto hırsızlığı olayı, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından önlendi. Edinilen bilgiye göre, yılbaşı gecesi tanınmamak için kadın kıyafetleri giyen bir şahıs, sitenin içerisindeki lüks otomobillerin olduğu bir otoparka girmek istedi.

İĞNE DELİĞİ KADAR KÜÇÜK BİR YERDEN GİRDİ

Otoparkın kilitli olduğunu gören şahıs, arka tarafından dolaşarak iğne deliği kadar küçük olan bir aralıktan içeriye girdi. Otoparkta kadın kıyafetleriyle bir süre dolaşan şahıs, önce otoparkın kepengini açmak için ofis bölümünde kumandasını aramaya başladı.

Yılbaşı gecesi kadın kılığına girip 5 milyonluk lüks aracı çaldı! O anlar kamerada

ANAHTARI ÇALDI

Dakikalarca arama yapan şahıs park halinde bulunan 5 milyon lira değerindeki Mercedes lüks cipi gözüne kestirdi. Ofisten cipin anahtarını alan şahıs, içerideki hafif ticari bir araçla otoparkın kepengini kırdıktan sonra ciple çıkarak kayıplara karıştı.

Yılbaşı gecesi kadın kılığına girip 5 milyonluk lüks aracı çaldı! O anlar kamerada

KAMERAYI FARK ETTİ

Hırsızın içeriye girdiği ve kadın kıyafetiyle dolaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otoparka arka tarafındaki aralıktan giren şahıs içeride dolaşmaya başlıyor. Kadın kıyafetleri giydiği görülen şahıs etrafta uzun süre gezindikten sonra otoparkına ofis bölümüne giriyor. Buradaki kamerayı fark eden hırsız, eliyle kameranın yönünü değiştiriyor.

Defalarca ofise girip çıkan şahıs kepengin kumandasını bulamayınca lüks araçların anahtarlarını alıyor. İçeride kadın kılığında dolaşan şahıs ardından lüks araçların olduğu bölüme geçiyor.

TÜM ŞEHRİ TARADILAR

Olayın ardından ihbar üzerine anlık olarak harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Cipin plakasını belirleyerek İstanbul'u adeta abluka altına alan Sarıyer polisi, tespit ettikleri cipin Maslak Ayazağa Caddesi üzerinde seyrettiğini fark etti.

KADIN KIYAFETLERİYLE OTURUYORDU

Caddeye giren polis ekipleri, Ayazağa uygulama noktasında cipi durdurdu. Kadın kıyafetleriyle cipte oturan Türkmenistan uyruklu Süleyman T. (24) Sarıyer polisi tarafından yakalandı. Üst araması yapılan şahıs ardından gözaltına alınırken, ciple birlikte emniyete götürüldü.

Yılbaşı gecesi kadın kılığına girip 5 milyonluk lüks aracı çaldı! O anlar kamerada

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs emniyet çıkışında muhabirin, "Hırsızlık yaparken neden etek giydin? Neden Mercedes'i çaldın" sorularını ise yanıtlamadı. Adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı mahkemece 'iş yerinden hırsızlık' ve 'oto hırsızlık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pişman olduğunu belirten şahsın ifadesinde, "tanınmamak için kadın kıyafeti giydim" dediği öğrenildi.

Yılbaşı gecesi kadın kılığına girip 5 milyonluk lüks aracı çaldı! O anlar kamerada
Yılbaşı gecesi kadın kılığına girip 5 milyonluk lüks aracı çaldı! O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
ACI GERÇEK: Hırsızların büyük çoğunluğu doğu ülkelerinden gelen mültecilerden çıkıyor ve haberlerde sadece baş harfi ve soyadının ilk harfi yazılıyor kamuoyundan yani biz halktan saklanıp gizleniyor bu durum
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