Yılbaşı gecesi çocuk yapacaklarını açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, babasının güdümünden kurtuldu. Los Angeles mahkemesi, Spears'ın tüm servetini kontrol eden baba Jamie Spears'ın vasilik yetkisini askıya aldı.

NİŞANLISINDAN BOMBA İTİRAF

Bu gelişme sonrası büyük bir mutluluk yaşayan 40 yaşındaki Britney Spears'ın nişanlısından flaş bir açıklama geldi.

"BEBEK YAPACAĞIZ"

Ülke basınına açıklamalarda bulunan Sam Asghari, "Yılbaşında ne yapmayı planlıyorsunuz?" şeklindeki soruya yanıtıyla olay oldu. Asghari, "Çocuk istiyoruz ve yılbaşında tatile giderek bebek yapacağız" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Asghari'nin bu sözleri, özel hayatlarını ilan ettiği gerekçesiyle eleştirildi.

Geçmişteki açıklamalarında birçok defa yeniden çocuk sahibi olma yönündeki isteğini dile getiren ünlü şarkıcı Britney Spears'ın bu konuda ne istediği merak konusu oldu.

Britney Spears son dönemde cesur pozlarıyla dikkat çekiyordu.