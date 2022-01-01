YILBAŞI EĞLENCESİ KANLI BİTTİ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Haberler
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YILBAŞI EĞLENCESİ KANLI BİTTİ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde birlikte alkol alan arkadaşlar arasında çıkan kavgada Nurettin Öztürk(56) tarafından bıçaklanan Mehmet Güneş (44) öldü, Kadir Yılmaz (57) yaralandı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde birlikte alkol alan arkadaşlar arasında çıkan kavgada Nurettin Öztürk(56) tarafından bıçaklanan Mehmet Güneş (44) öldü, Kadir Yılmaz (57) yaralandı.

Olay gece saat 01.30 sıralarında Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanbolat Caddesinde Ali Öztürk'a ait evde yaşandı. Yılbaşı gecesi birlikte alkol alan Mehmet Güneş, Kadir Yılmaz ve Nurettin Öztürk arasında küfür etme konusu yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Nurettin Öztürk evdeki ekmek bıçağını alarak Mehmet Güneş ve Kadir Yılmaz'ı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Güneş ve Kadir Yılmaz olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğsünden yaralanan Mehmet Güneş hastanede doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Nurettin Öztürk ve ağabeyi olduğu öğrenilen Ali Öztürk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YILBAŞI EĞLENCESİ KANLI BİTTİ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI

YILBAŞI EĞLENCESİ KANLI BİTTİ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI

YILBAŞI EĞLENCESİ KANLI BİTTİ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI

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