Yılbaşı büyük ikramiyesi Akhisar'da satılan bir bilete isabet etti

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiye 9884757 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin Akhisar'da satılan çeyrek bilete çıktığı belirtilirken, talihliyle ilgili henüz bir bilgi gelmedi.

Her sene olduğu gibi bu yıl da milyonlarca insan büyük umutlarla yılbaşı bileti aldı. Vatandaşlar büyük ikramiyenin kendisine çıktığını düşünerek kurduğu hayallerin gerçek olma ihtimaliyle çekiliş saatini bekledi.

ÇEKİLİŞ 13 KATEGORİDE GERÇEKLEŞTİ

Bu yıl 563 milyon 400 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde toplam 13 kategoride çekiliş gerçekleşti. 100 milyon, 10 milyon, 1 milyon, 120 bin, 10 bin, 5 bin, bin, 500 TL, 400 TL, 300 TL, 200 TL, 100 TL (Amorti), 100 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi.

BÜYÜK İKRAMİYE AKHİSAR'A ÇIKTI

Milyonlarca insan heyecanla şanslı biletin kendisine çıkmasını beklerken, 100 milyonluk büyük ikramiye "9884757" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Biletin ise Manisa Akhisar'da satıldığı belirlendi. Şanslı biletin sahibi ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi.