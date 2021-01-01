Yılbaşı büyük ikramiyesi Akhisar'da satılan bir bilete isabet etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yılbaşı büyük ikramiyesi Akhisar'da satılan bir bilete isabet etti

01.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 01.01.2021 10:29

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiye 9884757 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin Akhisar'da satılan çeyrek bilete çıktığı belirtilirken, talihliyle ilgili henüz bir bilgi gelmedi.

Her sene olduğu gibi bu yıl da milyonlarca insan büyük umutlarla yılbaşı bileti aldı. Vatandaşlar büyük ikramiyenin kendisine çıktığını düşünerek kurduğu hayallerin gerçek olma ihtimaliyle çekiliş saatini bekledi.

ÇEKİLİŞ 13 KATEGORİDE GERÇEKLEŞTİ

Bu yıl 563 milyon 400 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde toplam 13 kategoride çekiliş gerçekleşti. 100 milyon, 10 milyon, 1 milyon, 120 bin, 10 bin, 5 bin, bin, 500 TL, 400 TL, 300 TL, 200 TL, 100 TL (Amorti), 100 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi.

BÜYÜK İKRAMİYE AKHİSAR'A ÇIKTI

Milyonlarca insan heyecanla şanslı biletin kendisine çıkmasını beklerken, 100 milyonluk büyük ikramiye "9884757" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Biletin ise Manisa Akhisar'da satıldığı belirlendi. Şanslı biletin sahibi ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi.

Yılbaşı büyük ikramiyesi Akhisar'da satılan bir bilete isabet etti
Haber Yorumları (1)
ZAMBAK: çeyrek bilet demek dörtte bir demek diğer 3 talihliyi neden açıklamıyorsnuz?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mehmet Nuri Ziya Selçuk Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Cengiz Kurtoğlu Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ersun Yanal Mustafa Cengiz Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Türk Gazete Yılbaşı Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yılbaşı büyük ikramiyesi Akhisar'da satılan bir bilete isabet etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 10:42:38. #1.15#
title