: Yılbaşı bitişik mi yazılır ayrı mı yazılır? TDK'ya göre yılbaşı mı, yıl başı mı?

18.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:03

Yılbaşı kelimesinin yazımı sık sık yanlış kullanılmakta, ayrı mı bitişik mi yazıldığı konusunda şüphe duyulmaktadır. Yılbaşı kelimesi TDK'ya göre nasıl yazılır? Bitişik mi ayrı mı? İşte yılbaşı kelimesinin doğru yazımı.

TDK'YA GÖRE: YILBAŞI

Yılbaşı: Ocak ayının birinci günü:

YILBAŞI KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

"Ben, bizde yılbaşını kutlulamak diye bir görenek olduğunu bilmiyorum." - Nazım Hikmet

Yılbaşı

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