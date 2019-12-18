Yılbaşı bitişik mi yazılır ayrı mı yazılır? TDK'ya göre yılbaşı mı, yıl başı mı?
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Yılbaşı bitişik mi yazılır ayrı mı yazılır? TDK'ya göre yılbaşı mı, yıl başı mı?

Yazımı sık sık karıştırılan ve imla hatasına neden olan yılbaşı kelimesi, ayrı mı yazılır, bitişik mi yazılır merak ediliyor. Peki yılbaşı kelimesinin doğru yazımı yılbaşı mı, yıl başı mı? TDK'ya göre yılbaşı bitişik mi yazılır ayrı mı yazılır?

18.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:03
Yılbaşı bitişik mi yazılır ayrı mı yazılır? TDK'ya göre yılbaşı mı, yıl başı mı?

kelimesinin yazımı sık sık yanlış kullanılmakta, ayrı mı bitişik mi yazıldığı konusunda şüphe duyulmaktadır. Yılbaşı kelimesi TDK'ya göre nasıl yazılır? Bitişik mi ayrı mı? İşte yılbaşı kelimesinin doğru yazımı.

TDK'YA GÖRE: YILBAŞI

Yılbaşı: Ocak ayının birinci günü:

YILBAŞI KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

"Ben, bizde yılbaşını kutlulamak diye bir görenek olduğunu bilmiyorum." - Nazım Hikmet

Yılbaşı

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: Yılbaşı bitişik mi yazılır ayrı mı yazılır? TDK'ya göre yılbaşı mı, yıl başı mı?
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