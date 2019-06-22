Yılanların çiftleşme dansını görüntülediler

Yılanların çiftleşme dansını görüntülediler

KAHRMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yılanların çiftleşme dansı, çiftçiler tarafından görüntülendi.

Yılanların çiftleşme dansını görüntülediler

KAHRMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yılanların çiftleşme dansı, çiftçiler tarafından görüntülendi.
Türkoğlu'nun Şekeroba Mahallesi, Gavur Gölü mevkiinde tarlada çalışan çiftçiler, yol kenarında birbirine sarılmış 2 yılan olduğunu fark etti. Çiftçiler, cep telefonu ile yaklaşık 1, 5 metre uzunluğundaki yılanların çiftleşme dansını görüntüledi. İnsanların çok nadir olarak tanık olduğu dansı izleyerek görüntüleyen çiftçiler, yılanların daha sonra gözden kaybolduğunu söyledi.


- Kahramanmaraş

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et