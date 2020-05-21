Yılanın ısırdığı Mustafa için 'panzehir' operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yılanın ısırdığı Mustafa için 'panzehir' operasyonu

BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde engerek yılanın ısırdığı Mustafa Bektaş(18), doktorlar ve sağlık çalışanlarının 6 saat süren çalışmasıyla Sivas'tan getirilen 'panzehir' ile ölümden döndü.

Yılanın ısırdığı Mustafa için 'panzehir' operasyonu
21.05.2020 09:06 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:07

BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde engerek yılanın ısırdığı Mustafa Bektaş(18), doktorlar ve sağlık çalışanlarının 6 saat süren çalışmasıyla Sivas'tan getirilen 'panzehir' ile ölümden döndü. Sağlık durumu iyiye giden Elazığ Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Bektaş, doktorlara teşekkür etti.

Kiğı ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Ağaçöven köyünde yaşayan Mustafa Bektaş'ı, 10 Mayıs günü hayvanlarını otlattığı sırada bacağından yılan soktu. Zehirlenen genç, yakınları tarafından Kiğı Devlet Hastanesi'nde götürüldü. Bektaş, ilk tedavinin ardından da sırasıyla Bingöl merkez ile Erzurum'ta Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlar, hastanelerinde bulunmayan panzehiri temin etmek için harekete geçti. Panzehir çevre illerde bulunamayınca Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçildi. Hastanelere panzehir dağıtan aracın Sivas'ta olduğu öğrenildi. Erzurum 112 Acil, Erzincan 112 Acil'i uyararak Sivas'a yönlenmeyi sağladı. Ardından da panzehir araçtan alınarak Erzincan'a getirildi. Erzurum'dan gönderilerek hazır tutulan ambulansa teslim edilen panzehir doktorlara ulaştırıldı.

Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucu elde edilen panzehir hemen Bektaş'a verildi. Elazığ Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Bektaş, böylelikle hayata tutundu.'SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İSTEDİK' Hastanın sağ ayak topuğundan yılan ısırması şikayetiyle kendilerine getirildiğinde sınırlı bulguları olduğunu belirten Genel Pediatrik Kliniğinin Konsültan Hekimi Prof. Dr. Naci Ceviz, "Biz de izlem ve serum verilmesi için servise yatırdık. Hemen takibe başlandı. Yılan ısırığına karşı anti serum için Sağlık Müdürlüğü ile girişimde bulunuldu. Kısa sürede yılan anti serumu temin edildi, gelir gelmez hastaya serumu verdik" dedi.Kalp damar cerrahisi, ortopedi, plastik cerrahi hekimleriyle hastanın takibini yaptıklarını söyleyen Ceviz, "Ayak ciddi manada şiştiği için damarlar tıkanabilir, dolaşım bozulabilir, bu da doku ölümüne sebep olabilirdi. Diğer birimlerle hastayı yakın takip ettik. Verdiğimiz antiserum yeterli oldu, bulgular geriye dönmeye başladı. Serum verdiğim zamana göre hastamız iyi olduğunu ifade ediyor ayağında ciddi problemi devam ediyor. Hastanın sağlık durumunu yakın olarak takip ediyoruz" diye konuştu.'MÜTHİŞ BİR EKİP VE İYİ BİR ÇALIŞMAYDI'Mustafa Bektaş'ın 18 Mayıs Pazar günü iftar öncesi hastaneye geldiğini vurgulayan Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Uslu da şunları söyledi: "Bu tür durumlarda hayat kurtaran işlemler vardır. Bunda da anti serum gibi antikor içeren ürünler gerekiyordu. Burada beklenmeyen olay olduğu için Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden yılan ısırığına karşı gerekli serum talep edildi. Ürünün hastaneye zamanında yetiştirilmesi son derece önemli. Burada büyük bir ekip, özveri devreye giriyor. Bizler de Ankara'dan yola çıkıp farklı illere antiserum dağıtan arabayı Sivas'ta bulduk. Erzincan Sivas'a biz Erzincan'a ambulans göndererek koordinasyon halinde serumu 6 saat içinde hastaya ulaştırdık. Müthiş bir ekip ve çok iyi bir çalışmaydı. Hastanın genel durumu çok iyi tedavi başarıyla devam ediyor." Hasta geldiği anda ellerinde serum olmamasıyla ilgili soruyu da cevaplandıran Prof. Dr. Uslu, "Bunlar çok pahalı ürünler miadı olan kısa sürede tüketilmesi gereken ürünler. Onun için sirkülasyon sağlamak lazım. Sağlık Bakanlığı bu tür hallerde bu tür ilaçları büyük merkezlerde stokluyor. Buradan çevre il ve ilçelere gönderiliyor. Biz de sorun olmadan serum kısa sürede ulaştırılarak tedavi sağlandı."  TAŞ ÜSTÜNDE OTURURKEN ENGEREK SOKTU

Hastanede tedavisi süren Mustafa Bektaş ise hayvanları otlatırken sıcak havada dinlenmek için taşın üstüne oturduğunu söyledi. Tam kalkacağı sırada ayağını bir şeyin ısırdığını hissettiğini anlatan Bektaş, "Ayağımı çektiğimde yılan da birlikte çıktı. Sürünerek giden yılanın engerek olduğunu fark ettim. Dakikalar içinde ayağım uyuşmaya ağrı artmaya başladı. Amcamı aradım hemen yetişti. Müdahale etti, yarayı emerek zehri biraz temizledi. Sonra beni ilçe hastanesine götürdü. Orada buz tedavisi uygulandı. Sevk ettikleri Bingöl'de panzehir olmadığı için beni Erzurum'a gönderdiler. Burada da panzehir yoktu ama yetkililere ulaşarak panzehiri getirerek uyguladılar. Şu anda sağlığım iyi olma yolunda. Doktorlara teşekkür ediyorum" diye konuşu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti Haber
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor Haber
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına sert tepki gösterdi: Şiddetle kınıyoruz Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına sert tepki gösterdi:...
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Babacan'dan, Bahçeli'nin 'FETÖ organizasyonu' sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Babacan'dan, Bahçeli'nin "FETÖ organizasyonu" sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti
'Berberiz, tıraş etmeye geldik' deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar
"Berberiz, tıraş etmeye geldik" deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar
İkinci korona dalgasından kaçınmak için nelere dikkat edilmeli? ABD'li uzman yanıtladı
İkinci korona dalgasından kaçınmak için nelere dikkat edilmeli? ABD'li uzman yanıtladı
Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı
Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı
Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e övgü: Terim saha dışında ve saha içinde bizden biriydi
Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e övgü: Terim saha dışında ve saha içinde bizden biriydi
ABD'de karpuzdan maske takan 2 hırsız büfeyi soydu
ABD'de karpuzdan maske takan 2 hırsız büfeyi soydu
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu
Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim
Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
Vekil transferi polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek Partisi'ne destek vereceklerini söyledi
Vekil transferi polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek Partisi'ne destek vereceklerini söyledi
Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı
Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
New York'ta yeni vakaların yüzde 66'sını kurallara uyup evde kalanlar oluşturuyor
New York'ta yeni vakaların yüzde 66'sını kurallara uyup evde kalanlar oluşturuyor
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir
YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı
YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Şenol Güneş Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Bakan Bursa Futbol Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Yılanın ısırdığı Mustafa için 'panzehir' operasyonu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 09:07:08. #1.14#
title