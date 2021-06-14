Yılanın civcivlere saldırısı anbean görüntülendi! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu
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Yılanın civcivlere saldırısı anbean görüntülendi! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Sosyal medyada anne tavuk ile yılanın arasındaki mücadele görenleri hayrete düşürdü. Horozun yuvadan kaçtığı görülürken, anne tavuğun ölümü göze alarak yavrularını koruması dikkat çekti

Hayvanlar alemine ilişkin görüntüler, sosyal medyada viral olmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medyada yayılan bir görüntüde, anne tavuk ile yılanın arasındaki mücadele görenleri şaşkınlığa uğrattı.

HOROZ ANINDA KAÇTI

Videoda, civcivlere saldırmaya çalışan bir yılan yer alırken, diğer tarafta horoz ve tavuk yer aldı. Horoz, yılan saldırısı karşısına anında yuvayı terk ederken, anne tavuğun ölüm pahasına karşı yılana diklenmesi dikkat çekti.

ANNE TAVUK BAŞARILI OLDU

Videonun devamında anne tavuğun, yılana karşı zafer kazandığı ve yavrularını korumayı başardığı görülüyor. Bir süre saldırma girişiminde bulunan yılan, anne tavuğun direnişinin ardından yuvayı terk ediyor.

Yılanın civcivlere saldırısı anbean görüntülendi! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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