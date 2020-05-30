Yılanı vurmak istediği tüfek parçalanınca kendini yaraladı
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Yılanı vurmak istediği tüfek parçalanınca kendini yaraladı

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde bahçede çalışırken, karşısına çıkan yılanı vurmak isteyen Mevlüt Turşucu (44), ateş etmeye çalıştığı tüfeğin namlusunun parçalanması sonucu elinden yaralandı.

Yılanı vurmak istediği tüfek parçalanınca kendini yaraladı
30.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:51

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde bahçede çalışırken, karşısına çıkan yılanı vurmak isteyen Mevlüt Turşucu (44), ateş etmeye çalıştığı tüfeğin namlusunun parçalanması sonucu elinden yaralandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yalvaç'a bağlı Dedeçam köyü Çayırlı mevkiinde meydana geldi. Mevlüt Turşucu, öğleden sonra çalışmaya gittiği tarlada yılanla karşılaştı. Tuşucu yanındaki tüfekle yılanı vurmak istedi. Ancak ateşlenen tüfeğin namlusu parçalanınca Turşucu sol elinden yaralandı. Mevlüt Turşucu, komşularının yardımıyla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Hastanede tedavisi süren Mevlüt Turşucu, olay anını şöyle anlattı: "Bahçede çalıştığım esnada yaklaşık 2 metre boyunda bir yılan gördüm. Zehirli olabileceğini ve bana zarar vereceğini düşünerek yanımda bulunan çifte 12 kalibrelik tüfekle üzerine doğrultup, tetiğe bastım. Patlamayla birlikte tüfeğin namlusu parçalandı ve namluyu kavrayan sol elim kan içerisinde kaldı. Hemen bahçe komşularıma feryat içinde seslendim. Murat Doğan isimli bir komşumuz beni aracına alarak Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada pansuman yapıldıktan sonra Isparta Şehir Hastanesi'ne gönderildim ve burada ameliyat edildim. Sol elimin baş parmağı parçalanmış durumda. Son durum 3- 4 gün içinde belli olacak. Allah sakladı. Böyle olacağını bilsem ateş etmezdim."

Mevlüt Turşucu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu olayla ilgili jandarmanın adli soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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