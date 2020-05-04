Yılan soktuğu genç tedavi altına alındı

Batman'ın Gercüş ilçesinde yılanın soktuğu Ramazan Demir (18) hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde yılanın soktuğu Ramazan Demir (18) hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Rüzgarlı Köyünde tarlada çalışan Demir'i yılan soktu. Yakınları tarafından kaldırıldığı Gercüş Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Demir, Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, tarlada çalışan köylülerin yılana karşı dikkatli olmasını isteyerek, "Araziye gittikleri zaman kalın giyinip özelikle çizme giyerek çoraplarını pantolon paçalarını çorabın içine koymalarında fayda var." dedi.

Kaynak: AA