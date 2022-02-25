Yılan Adası nerede? Yılan Adası hangi ülkede, nüfusu kaç? Ukrayna Yılan Adası haritası ve konumu!
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Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan askeri hareketlilik sonrası gündeme gelen Yılan Adası vatandaşlar merak konusu oldu. Peki, Yılan Adası hangi ülkede? Yılan Adası haritası ve konumu neresi? Yılan Adası nerede?
Son dönemde dünya gündeminin en önemli konularından biri haline gelen Ukrayna - Rusya gerilimi sonrası konunun detayları araştırıldı. Gelişmeler sonrası Yılan Adası nerede? Yılan Adası hangi ülkede? Ukrayna Yılan Adası haritası ve konumu konuları araştırıldı.
YILAN ADASI NEREDE?
Yılan Adası veya Serpent Adası aradeniz'de Tuna Deltası açıklarında bulunan bir adadır.
Ada 2004-2009 yılları arasında Romanya ve Ukrayna arasındaki sınır anlaşmazlığının bir parçasıydı. Yılan Adası çevresinde kıta sahanlığının toprak sınırları 2009 yılında Uluslararası Adalet Divanı tarafından tarif edilmiştir.
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