Yılan Adası nerede? Yılan Adası hangi ülkede, nüfusu kaç? Ukrayna Yılan Adası haritası ve konumu!

Son dönemde dünya gündeminin en önemli konularından biri haline gelen Ukrayna - Rusya gerilimi sonrası konunun detayları araştırıldı. Gelişmeler sonrası Yılan Adası nerede? Yılan Adası hangi ülkede? Ukrayna Yılan Adası haritası ve konumu konuları araştırıldı.

YILAN ADASI NEREDE?

Yılan Adası veya Serpent Adası aradeniz'de Tuna Deltası açıklarında bulunan bir adadır. Ada 2004-2009 yılları arasında Romanya ve Ukrayna arasındaki sınır anlaşmazlığının bir parçasıydı. Yılan Adası çevresinde kıta sahanlığının toprak sınırları 2009 yılında Uluslararası Adalet Divanı tarafından tarif edilmiştir.

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