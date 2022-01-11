Yıla iyi başlangıç yapan Antalya'ya, 9 günde 58 bin turist

ANTALYA (DHA) - 9 Ocak tarihleri arasında gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,7'lik artışla 58 bin 22 oldu. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "2022 için iyi bir başlangıç oldu diyebiliriz" dedi.

Turizmde rekor yılı olan 2019 sayılarını hedefleyen Antalya, ocak ayının ilk haftası itibarıyla 2022'ye iyi başladı. 1- 9 Ocak tarihleri arasında 2021 yılında 25 bin 412 turistin ziyaret ettiği Antalya'ya, bu yılın aynı döneminde yüzde 54,7'lik artışla 58 bin 22 turist geldi. Yılın ilk haftalık turizm verilerini değerlendiren Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, henüz çok erken olmakla birlikte '2022 için iyi bir başlangıç denilebileceğini söyledi. Yavuz, "1-9 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı 69 bin 576. En iyi Ocak olan 2020'ye göre yüzde 17'lik düşüş var" dedi.

Seyahatin tedbirler alınarak güvenli şekilde sağlanmasının da bu sonuçlara yansıdığını dile getiren Recep Yavuz, bu yılki ilk hafta verilerine göre Antalya'yı en çok ziyaret eden turistlerin ülkelere göre sıralamasında Ruslar, Almanlar ve İngiltere'nin ilk üç sırayı aldığını sözlerine ekledi.

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Son Dakika Haberleri

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