Yıl sonu ne zaman, hangi gün? Yılsonu nasıl yazılır? TDK yılsonu ne demek, nasıl yazılıyor?

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte yıl sonu hangi güne denk geliyor merak edildi. Peki yıl sonu hangi güne denk geliyor? Yıl sonu kelimesi nasıl yazılır? Yılsonu birleşik mi ayrı mı yazılır? TDK'ya göre yıl sonu kelimesi yazılışı nasıldır?