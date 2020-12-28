Yıl sonu ne zaman, hangi gün? Yılsonu nasıl yazılır? TDK yılsonu ne demek, nasıl yazılıyor?
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Yıl sonu ne zaman, hangi gün? Yılsonu nasıl yazılır? TDK yılsonu ne demek, nasıl yazılıyor?

28.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:50
Yıl sonu ne zaman, hangi gün? Yılsonu nasıl yazılır? TDK yılsonu ne demek, nasıl yazılıyor?

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte yıl sonu hangi güne denk geliyor merak edildi. Peki yıl sonu hangi güne denk geliyor? Yıl sonu kelimesi nasıl yazılır? Yılsonu birleşik mi ayrı mı yazılır? TDK'ya göre yıl sonu kelimesi yazılışı nasıldır?

Yılbaşı kelimesi bitişik yazılır. Peki yıl sonu kelimesi nasıl yazılıyor? Yıl sonu hangi güne denk gelir? Yıl sonu ne demek?

YIL SONU NE ZAMAN?

2020 yıl sonu 31 Aralık Perşembe günüdür. Yani önümüzdeki Perşembe günü 2020 yılının son günü olacaktır. Bir sonraki gün ise 1 Ocak Cuma 2021 yeni yılın ilk günüdür.

YILBAŞI NASIL YAZILIR? AYRI MI BİTİŞİK Mİ?

Türk Dil Kurumu'na göre yılbaşı kelimesi "Yılbaşı" şeklinde bitişik yazılır. Yılbaşı "Ocak ayının birinci günü." anlamına gelmektedir.

Yıl sonu ne zaman, hangi gün? Yılsonu nasıl yazılır? TDK yılsonu ne demek, nasıl yazılıyor?

YIL SONU NASIL YAZILIR? AYRI MI? BİTİŞİK Mİ?

TDK'ya göre "Yılsonu" birleşik değil "Yıl sonu" bu şekilde ayrı yazılır. Yılbaşı kelimesi birleşik yazılır fakat yıl sonu kelimesi ayrı yazılmaktadır.

Doğru yazılışı : Yıl sonu

Hatalı yazılışı : Yılsonu

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