Yıl dönümü nasıl yazılır? Yıldönümü mü, yıl dönümü mü? TDK'ya göre yıl dönümü yazımı!
Yazımı en çok karıştırılan kelimelerden olan yıl dönümünün doğru yazımı vatandaşların merak konusu oldu. Peki yıldönümü nasıl yazılır? Yıldönümü mü, yıl dönümü mü? İşte yıl dönümünün TDK'ya göre doğru yazımı!
02.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:48
Sık sık yazım hatası yapılan kelimelerden olan yıl dönümü kelimesinin TDK'ya göre doğru yazımını öğrenmek ister misiniz? İşte TDK'ye göre yıl dönümü yazımı! Yıl dönümü nasıl yazılır? Yıl dönümü mü yıldönümü mü?
TDK'YA GÖRE: YIL DÖNÜMÜ
Yıl dönümü: Herhangi bir olayın üzerinden bir yıl geçtikten sonra yeni bir yılın başladığı gün, seneidevriye.
YIL DÖNÜMÜ CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI
"Bir yıl dönümü akşamı ufak köşkün önünde oturuyorduk." - Falih Rıfkı Atay
Haber Videosu: Yıl dönümü nasıl yazılır? Yıldönümü mü, yıl dönümü mü? TDK'ya göre yıl dönümü yazımı!
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