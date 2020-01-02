: Yıl dönümü nasıl yazılır? Yıldönümü mü, yıl dönümü mü? TDK'ya göre yıl dönümü yazımı!

02.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:48

Sık sık yazım hatası yapılan kelimelerden olan yıl dönümü kelimesinin TDK'ya göre doğru yazımını öğrenmek ister misiniz? İşte TDK'ye göre yıl dönümü yazımı! Yıl dönümü nasıl yazılır? Yıl dönümü mü yıldönümü mü?

TDK'YA GÖRE: YIL DÖNÜMÜ

Yıl dönümü: Herhangi bir olayın üzerinden bir yıl geçtikten sonra yeni bir yılın başladığı gün, seneidevriye.

Yıl dönümü

YIL DÖNÜMÜ CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI

"Bir yıl dönümü akşamı ufak köşkün önünde oturuyorduk." - Falih Rıfkı Atay

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