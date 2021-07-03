YIKIMINDA ÇALIŞTIĞI BALKON ÇÖKÜNCE ENKAZ ALTINDA KALIP YARALANDI
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YIKIMINDA ÇALIŞTIĞI BALKON ÇÖKÜNCE ENKAZ ALTINDA KALIP YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da inşaat ustası Hüseyin Deniz (46), komşusu Nilüfer C.?nin müstakil evinin 2'nci katında yıkımını yaptığı balkonun çökmesi sonucu düştü.

ADANA'da inşaat ustası Hüseyin Deniz (46), komşusu Nilüfer C.?nin müstakil evinin 2'nci katında yıkımını yaptığı balkonun çökmesi sonucu düştü. Kopan beton parçalarının altında kalan Deniz, yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan Nilüfer C., müstakil evinin 2'nci katındaki balkonu kırdırıp, yerine merdiven yaptırmak için inşaat ustası komşusu Hüseyin Deniz'den yardım istedi. Dün sabah saatlerinde kendisini halatla damdaki demire bağlayan 4 çocuk babası Deniz, duvar kırma makinesiyle balkonda çalışmaya başladı. Öğle saatlerinde balkonu destekleyen kolonların yıkılması, beline bağladığı halatın da aynı anda kopmasıyla birlikte Deniz, aşağı düştü. Hüseyin Deniz, yıkılan balkondan kopan beton parçalarının altında kaldı.

Ev sahibi Nilüfer C.?nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Hüseyin Deniz, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bacakların da ve kaburgasında kırık olduğu tespit edilen Hüseyin Deniz7in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri olayın ardından Nilüfer C.?nin ifadesine başvurdu.

YIKIMINDA ÇALIŞTIĞI BALKON ÇÖKÜNCE ENKAZ ALTINDA KALIP YARALANDI
YIKIMINDA ÇALIŞTIĞI BALKON ÇÖKÜNCE ENKAZ ALTINDA KALIP YARALANDI
YIKIMINDA ÇALIŞTIĞI BALKON ÇÖKÜNCE ENKAZ ALTINDA KALIP YARALANDI
YIKIMINDA ÇALIŞTIĞI BALKON ÇÖKÜNCE ENKAZ ALTINDA KALIP YARALANDI
YIKIMINDA ÇALIŞTIĞI BALKON ÇÖKÜNCE ENKAZ ALTINDA KALIP YARALANDI
YIKIMINDA ÇALIŞTIĞI BALKON ÇÖKÜNCE ENKAZ ALTINDA KALIP YARALANDI
YIKIMINDA ÇALIŞTIĞI BALKON ÇÖKÜNCE ENKAZ ALTINDA KALIP YARALANDI
YIKIMINDA ÇALIŞTIĞI BALKON ÇÖKÜNCE ENKAZ ALTINDA KALIP YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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YIKIMINDA ÇALIŞTIĞI BALKON ÇÖKÜNCE ENKAZ ALTINDA KALIP YARALANDI - Haberler
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