Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı

03.11.2020 14:23 | Son Güncelleme: 03.11.2020 14:34
Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı

İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın hemen yanındaki Karagül Sitesi bloklarında çökme tehlikesi devam ediyor. Eşyalarını almak için kısa süreliğine evlerine girmesine izin verilen apartman sakinleri, kolonlardan gelen çatırdama seslerini duyunca büyük bir panik içinde dışarıya kaçtı.

İzmir'de cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bir kısmı yıkılan Bayraklı ilçesindeki Karagül Sitesi sakinlerine, eşyalarını almaları için evlerine 15 dakikalığına girmesine izin verildi.

Karagül Sitesi sakinleri verilen izin doğrultusunda binalarına girmeye başladı. Hatta bazı bina sakinleri asansörlü sistemle eşyalarını çıkartmaya koyuldu. Ancak içerideyken bir anda bazı kolonlarda çatırdamalar olduğu görüldü.

Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı

PANİKLE DIŞARI KAÇTILAR

Bunun üzerine bina sakinleri panik halinde dışarı çıkmaya çalıştı. Bu sırada bazı bina sakinlerinin yaşanan panik nedeniyle dışarı çıkmakta zorluk yaşadığı görüldü.

Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı

"AYNI MÜTEAHHİT YAPTI" İDDİASI

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre, çarpıcı bir iddia da gündeme geldi. Dışarı çıkan bina sakinleri bu binaların da yıkılan Emrah Apartmanı'nın müteahhidi Hayati Uzun tarafından yapıldığını söyledi.

Bina sakinleri ayrıca yetkililerin binalara girişleri tamamen yasaklaması gerektiğini belirtti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mesut Yılmaz İlham Aliyev Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Şevket Çoruh Türkan Şoray Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Tamer Tuna Erol Bulut Gökhan Töre Burak Yılmaz
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 14:33:55. #1.15#
title