Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı

İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın hemen yanındaki Karagül Sitesi bloklarında çökme tehlikesi devam ediyor. Eşyalarını almak için kısa süreliğine evlerine girmesine izin verilen apartman sakinleri, kolonlardan gelen çatırdama seslerini duyunca büyük bir panik içinde dışarıya kaçtı.

İzmir'de cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bir kısmı yıkılan Bayraklı ilçesindeki Karagül Sitesi sakinlerine, eşyalarını almaları için evlerine 15 dakikalığına girmesine izin verildi.

Karagül Sitesi sakinleri verilen izin doğrultusunda binalarına girmeye başladı. Hatta bazı bina sakinleri asansörlü sistemle eşyalarını çıkartmaya koyuldu. Ancak içerideyken bir anda bazı kolonlarda çatırdamalar olduğu görüldü.

PANİKLE DIŞARI KAÇTILAR

Bunun üzerine bina sakinleri panik halinde dışarı çıkmaya çalıştı. Bu sırada bazı bina sakinlerinin yaşanan panik nedeniyle dışarı çıkmakta zorluk yaşadığı görüldü.

"AYNI MÜTEAHHİT YAPTI" İDDİASI

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre, çarpıcı bir iddia da gündeme geldi. Dışarı çıkan bina sakinleri bu binaların da yıkılan Emrah Apartmanı'nın müteahhidi Hayati Uzun tarafından yapıldığını söyledi.

Bina sakinleri ayrıca yetkililerin binalara girişleri tamamen yasaklaması gerektiğini belirtti.