Önce depremde yıkılıp, ardından yakılarak kurşunlanan Üveys Paşa Camisi'nde 453 yıldır ezan sesi susmadı

Üveys Paşa Camisi, 1568 yılında Kadı Muhiddin Efendi'nin üç oğlundan biri olan Mısır Beylerbeyi Üveys Paşa tarafından yaptırıldı. 1899 yılında yaşanan büyük depremde yıkılan cami, sonrasında Sökeli Halil Paşa tarafından aslına uygun olarak onarıldı.

BİRÇOK BADİRE ATLATTI

Yunan işgali sırasında yakılan, kitabesinin üstünde bulunan 'Maşallah' yazısına kurşun sıkılan cami, birçok badireler atlatmasına rağmen ayakta kalmayı başardı. 453 yıldır Aydınlılara hizmet veren caminin bahçesinde, Üveys Paşa'nın babası Kadı Muhiddin Efendi'nin de mezarı bulunuyor.

AYDIN'IN İLK CAMİSİ

Efeler İlçe Müftüsü Salih Akcan, Üveys Paşa Camisi ile ilgili olarak verdiği bilgilerde, "1568 yılında yapılan Üveys Paşa Cami'nin önündeyiz. Ecdadımızın ülkemizin her karış toprağında, ilmek ilmek işlemiş olduğu hayır eserlerinin birinin önündeyiz. Güzelhisar semtimizde bulunan Kadı Nazır Muhittin Efendi vardı. Bunun da üç oğlu vardı. Bunlar hayır ehli, hayır sahibi kimseler. Bu üç oğlundan birisi olan Üveys Paşa, 1568 yılında bu cami-i şerifi Aydın halkına kazandırıyor. Tabi Aydın'a kazandırılan ilk camilerden bir tanesidir. Aydın halkı, bu baba ve üç oğlunu hayırla yad etmektedir" dedi.

1948'DE YENİDEN ONARILMIŞ

Üveys Paşa Camii İmam Hatibi Bahattin Er ise, 1899 yılındaki büyük depremde caminin yıkıldığını belirterek "Üveys Paşa Cami'miz 1568 yılında yapıldıktan sonra 1899'da Aydın'da büyük bir deprem oluyor ve o depremde birçok cami gibi Üveys Paşa Camii de yıkılıyor. Sonrasında Sökeli Halil Paşa tarafından yeniden aslına uygun bir şekilde onarılıyor. Normalde üzeri yani kubbe kaplaması kurşun iken, ön taraflarda kurşundan saçaklar var iken, bugün sadece üzerinde kiremit kaplı şekilde duruyor. Üveys Paşa Camii daha sonra bununla da kalmıyor, Yunan harbinde tamamen yakılıyor ve yakıldıktan sonra artık görev yapamaz duruma geliyor. Ta ki 1947-48 yıllarında yeniden bu haliyle onarılıyor" diye konuştu.

"KURŞUN İZLERİ HALA DURUYOR"

Yunan harbinde sıkılan kurşun izlerinin hala durduğunu ifade eden cami imam hatibi Er, "Aydın'ın ilk camisi unvanını taşıyan Üveys Paşa Camii, aynı zamanda tek kitabesi olan camidir. Yine kitabenin üst tarafında bulunan 'Maşallah' yazısı Yunan harbinde iki tane kurşunla imha edilmeye çalışılmıştır. Kurşun izleri hala yazının üzerinde bulunmaktadır" dedi.

CAMİDE ÜÇ MEZAR VAR

Üveys Paşa Camisi'nin imam hatibi Bahattin Er, Kadı Muhittin Efendi'nin mezarının cami bahçesinde bulunduğunu ifade ederek, "Tarihi kayıtlardan da anladığımıza göre, daha Üveys Paşa Camisi yapılmadan önce Kadı Muhittin Efendi, yani Üveys Paşa'nın babası burada metfun olduğunu anlıyoruz. Üveys Paşa'nın ise İstanbul'da iki cami yaptırdığı ve mezarının İstanbul'da bulunduğu tarihi kayıtlarda yer alıyor. Burada bulunan diğer mezarlar ise buradan geçen yol sonrası çıkan mezarlarda buraya getirilmiş, şu anda burada üç mezar bulunuyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DURMUŞ