Yıkılan binanın enkazından cenazeleri çıkarılan anne ve iki çocuğu toprağa verildi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan 8 katlı apartmandan cenazeleri çıkartılan anne ile iki çocuğu, toprağa verildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan 8 katlı apartmandan cenazeleri çıkartılan anne ile iki çocuğu, toprağa verildi. Halen en küçük çocuğu kayıp olduğu öğrenilen anne ve çocuklarının cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım katıldı.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan 8 katlı Ölçer Apartmanında ikamet eden Meryem Avcı ile kızları Şule Nur Avcı ve Şevval Avcı'nın cenazeleri çıkartıldı. Çıkartılan cenazeler otopsinin ardından aileye teslim edildi. Halen bir çocuklarının kayıp olduğu cenaze töreninde ailenin yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü. Anne Meryem Avcı ile kızları Şule Nur ve Şevval Avcı'nın cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da katıldı.

Ailenin naaşı, Bozkurt Şen Mahalle Camii önündeki avludan alınarak aile kabristanlığına kadar omuzlarda getirildi. Anne ve kızlarının cenazesi, Bozkurt'un Şen Mahallesi'nde gözyaşları arasında defnedildi.

Öte yandan önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailesi telefonla arayarak başsağlığında bulunmuştu.

Ailenin yakınları, kendilerine taziyede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kayıp olan ailenin en küçük çocuklarının bulunması talebinde bulundu. Bakan Soylu, konuyla bizzat kendisinin ilgilendiğini ve bulacaklarını kaydetti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı