Yıkıcı Irma Kasırgası Florida Kıyılarında

Amerika Birleşik Devletlerine doğru ilerleyen Irma Kasırgası Florida Güney kıyılarına ulaştı.



Key West sahillerinden itibaren karada etkisini göstermeye başlayan fırtına hız kesti ancak yetkililer kuvvetli rüzgarın hala yıkıcı boyutta olduğu uyarısında bulundu.



ABD Ulusal Kasırga Merkezi, rüzgar hızını saate 210 kilometre olarak belirlediği fırtınanın şiddetini kategori 4 olarak açıkladı.



2 AM update: Hurricane Irma is a Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 210 km/h (130 mph) as it approaches the Florida Keys. pic.twitter.com/GluXBUELL7— The Weather Network (@weathernetwork) 10 septembre 2017



Karayip adalarında 22 kişinin ölümüne sebep olan fırtınanın Florida eyaletinden sonra kuzeye doğru ilerleyerek ülkenin Georgia eyaletine doğru devam etmesi bekleniyor. Hızı saatte 290 kilometreye çıkan Irma, gözlemlerin yapılmasından bu yana 'en uzun süre hızını koruyan kasırga' olarak da tarihe geçti.



Son verilerle birlikte, Florida eyaletinden tahliye edilen insanların sayısı 6 milyonu geçtigi tahmin ediliyor. ABD tarihinin en büyük tahliye operasyonu olarak görülüyor. Kasırga nedeniyle evlerini terk edenler geçici olarak spor salonlarına yerleştirildi.



"This place is a virtual ghost town now, the largest mass evacuation in the history, already more than 700,000 people have lost power here." pic.twitter.com/ef0dwyKYnk— CBS Evening News (@CBSEveningNews) 10 septembre 2017



Geçtiğimiz haftalarda da Harvey Kasırgası ABD'nin Teksas eyaletini vurmuştu. Ülkenin 6,5 milyon nüfuslu dördüncü büyük kenti Houston sular altında kalırken en az 70 kişi de hayatını kaybetti.



Irma'dan sonra yine Karayipler üzerinden gelen Jose Kasırgası'nın da başta Amerika olmak üzere Meksika Körfezi kıyılarını vurması bekleniyor.



