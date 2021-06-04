Yiğit Şardan kimdir? Yiğit Şardan kaç yaşında, nereli? Yiğit Şardan hayatı ve biyografisi!
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Yiğit Şardan kimdir? Yiğit Şardan kaç yaşında, nereli? Yiğit Şardan hayatı ve biyografisi!

Yiğit Şardan kimdir? Yiğit Şardan kaç yaşında, nereli? Yiğit Şardan hayatı ve biyografisi!
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Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Yiğit Şardan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Yiğit Şardan kaç yaşında, nereli? Yiğit Şardan hayatı ve biyografisi! Yiğit Şardan kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Yiğit Şardan hakkında araştırmalar yapılıyor. Yiğit Şardan kimdir? Yiğit Şardan kaç yaşında, nereli? Yiğit Şardan hayatı ve biyografisi!

YİĞİT ŞARDAN KİMDİR?

11 Mart 1963 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu.

İlkokulu Bursa Özel İnal Ertekin'de, ortaokulu Galatasaray Lisesinde, liseyi Robert Kolej'de, üniversiteyi ise İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nde okudu.

1983 yılında başladığı Güzel Sanatlar Reklamcılık A.Ş.'ne 1988 yılında ortak oldu ve o günden beri de yönetim kurulu üyeliği ve ajans başkanlığı görevini sürdürüyor.

1993 yılında atv'yi kurdu.

Bir dönem profesyonel basketbol oynayan Yiğit Şardan, millî takıma kadar yükseldi. Galatasaray'da Mehmet Cansunve Adnan Polat dönemlerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Cemal Nalga skandalının ardından istifa etti. Türkiye Basketbol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yaptı.

2012 yılında yöneticilik yaptığı dönemden kalan alacakları sebebiyle Galatasaray'ı icraya verdi.

Bir dönem Kasımpaşa'da yöneticilik yaptı.

2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde 6. aday oldu.

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Yiğit Şardan kimdir? Yiğit Şardan kaç yaşında, nereli? Yiğit Şardan hayatı ve biyografisi! - Haberler
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