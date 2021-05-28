Yiğit Şardan kimdir? Yiğit Şardan kaç yaşında, nerelidir? Yiğit Şardan Biyografisi!

Galatasaray'da Başkan 6. Başkan adayı olacağı söylenen Yiğit Şardan, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki Yiğit Şardan kimdir? Yiğit Şardan kaç yaşında, nerelidir? Yiğit Şardan Biyografisi!

Galatasaray Spor Kulübü'nde başkan yardımcılığı, Basketbol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yaptı ve halen F1 Komitesi kurucu üyesi olan Eski Milli sporcu Yiğit Şardan, Galatasaray'da Başkan adayı olacağı yönünde çıkan haberler ile birlikte en çok merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. Yiğit Şardan'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

YİĞİT ŞARDAN KİMDİR?

1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Şardan İlkokulu Bursa Özel İnal Ertekin'de, ortaokulu Galatasaray Lisesi'nde, liseyi Robert College'de, üniversiteyi ise İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nde okudu.

1983 yılında başladığı Güzel Sanatlar Reklamcılık A.Ş.'ne 1988 yılında ortak oldu ve o günden beri de yönetim kurulu üyeliği ve ajans başkanlığı görevini sürdürüyor.

1992-1993 yıllarında ATV'nin kuruluşunu gerçekleştiren Yiğit Şardan daha sonra Güzel Sanatlar grubuna murahhas aza olarak geri döndü.

2004 yılında Güzel Sanatlar Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Yiğit Şardan; Güzel Sanatlar/ Saatchi&Saatchi, MG Inıatıve, Content Media, Med Yapım Televizyon Yapımcılık, Ping, Coolshark, Netbook Media, Blab, Ideas Sports Marketing ve Spark Stratejik Planlama şirketlerinin ortağı.

Kendisi de milli bir sporcu olan Yiğit Şardan Galatasaray Spor Kulübü'nde başkan yardımcılığı, Basketbol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yaptı ve halen F1 Komitesi kurucu üyesi.

Şardan 2009-2011 yılları arasında Reklamcılar Derneği Başkanlığı yaptı