Yiğit Şardan kimdir? Yiğit Şardan başkan adayı olacak mı?
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Yiğit Şardan kimdir? Yiğit Şardan başkan adayı olacak mı?

Yiğit Şardan kimdir? Yiğit Şardan başkan adayı olacak mı?
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Galatasaray camiasının tanıdık isimlerinden olan Yiğit Şardan hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Yiğit Şardan kimdir? Yiğit Şardan aday mı? Yiğit Şardan kaç yaşında, nereli?

Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Işın Çelebi'nin resmi olarak başkan adaylığının duyurmasının ardından hakkkında araştırma yapılan isimlerden bir diğeri ise Yiğit Şardan oldu. Gelen yoğun talebi karşılıksız bırakmayan Yiğit Şardan, Abdürrahim Albayrak ile de bir görüşme yaptı. Görüşme sonrası çıkan haberler Yiğit Şardan kimdir? Yiğit Şardan başkan adayı olacak mı? sorularının araştırılmasını etkiledi.

YİĞİT ŞARDAN KİMDİR?

Milli bir sporcu olan Yiğit Şardan Galatasaray Spor Kulübü'nde başkan yardımcılığı, Basketbol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yaptı ve halen F1 Komitesi kurucu üyesi. Şardan 2009-2011 yılları arasında Reklamcılar Derneği Başkanlığı yaptı.

YİĞİT ŞARDAN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Şardan İlkokulu Bursa Özel İnal Ertekin'de, ortaokulu Galatasaray Lisesi'nde, liseyi Robert College'de, üniversiteyi ise İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nde okudu.

1983 yılında başladığı Güzel Sanatlar Reklamcılık A.Ş.'ne 1988 yılında ortak oldu ve o günden beri de yönetim kurulu üyeliği ve ajans başkanlığı görevini sürdürüyor.

1992-1993 yıllarında ATV'nin kuruluşunu gerçekleştiren Yiğit Şardan daha sonra Güzel Sanatlar grubuna murahhas aza olarak geri döndü.

2004 yılında Güzel Sanatlar Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Yiğit Şardan; Güzel Sanatlar/ Saatchi&Saatchi, MG Inıatıve, Content Media, Med Yapım Televizyon Yapımcılık, Ping, Coolshark, Netbook Media, Blab, Ideas Sports Marketing ve Spark Stratejik Planlama şirketlerinin ortağı.

Kendisi de milli bir sporcu olan Yiğit Şardan Galatasaray Spor Kulübü'nde başkan yardımcılığı, Basketbol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yaptı ve halen F1 Komitesi kurucu üyesi.

Şardan 2009-2011 yılları arasında Reklamcılar Derneği Başkanlığı yaptı.

YİĞİT ŞARDAN ADAY OLACAK MI?

Sarı-kırmızılı takımda haziran ayında yapılacak seçimlerde Burak Elmas, Işın Çelebi, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun ardından yeni bir ismin aday olacağı iddia edildi.

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