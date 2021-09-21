Yiğit Marcus Aral kimdir? Yiğit Marcus Aral kaç yaşında, nereli? Yiğit Marcus Aral biyografisi! - Haberler
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Yiğit Marcus Aral kimdir? Yiğit Marcus Aral kaç yaşında, nereli? Yiğit Marcus Aral biyografisi!

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Yiğit Marcus Aral kimdir? Yiğit Marcus Aral kaç yaşında, nereli? Yiğit Marcus Aral biyografisi!

Manken Şevval Şahin ile aşk yaşayan Yiğit Marcus Aral, evinin önünde 5 kişinin saldırısına uğradı. Bunun üzerine Yiğit Marcus Aral'ın hayatı merak edildi. Yiğit Marcus Aral kimdir? Yiğit Marcus Aral kaç yaşında, nereli? Yiğit Marcus Aral mesleği nedir? Yiğit Marcus Aral hayatı ve biyografisi nedir?

1988 doğumlu olan Marcus, eğitimini University Of Miami'de tamamladı. Peki, Yiğit Marcus Aral kimdir? Yiğit Marcus Aral kaç yaşında, nereli? Yiğit Marcus Aral mesleği nedir? Yiğit Marcus Aralhayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

YİĞİT MARCUS ARAL KİMDİR?

Aral, 20 Kasım 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yaşamını 2010 yılından itibaren ABD'de sürdüren Yiğit Marcus Aral'ın asıl mesleği yazılım mühendisliğidir. İstanbul'da 3 yıl modellik ajansında çalıştı. Eğitimini University of Miami'de tamamladı ve 2018'de Survivor'a gönüllüler takımıyla katıldı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Annesi Nevin Aral, İstek Vakfı'nda eğitmenlik yapan Marcus Aral, model Adriana Lima ile arkadaşlığı ile de dikkat çekmişti. 2018 Türkiye Güzellik Kraliçesi Şevval Şahin ile birliktelik yaşadı. Çift kısa süre önce ayrıldıklarını duyurmuştu. Yiğit Marcus Aral 1.82 metre boyunda, 78 kilo ve akrep burcudur. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Haber: Yiğit Marcus Aral kimdir? Yiğit Marcus Aral kaç yaşında, nereli? Yiğit Marcus Aral biyografisi! - Haberler
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