Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından Yiğit Bulut ve İlnur Çevik'in TRT'deki programları sona erdi.

ERDOĞAN'IN RAHATSIZ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Erdoğan'ın danışmanlarının televizyonlarda yaptıkları bazı açıklamalardan ve gazetelerde yazdıkları bazı yazılardan rahatsız olduğu zaman zaman gündeme gelmişti.

AHMET HAKAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan da, daha önceki yazılarında geçen günlerde danışmanların bundan böyle ekranda ve köşelerde olamayacağını iddia ederek, "İyi haber alan kaynaklarımın bildirdiğine göre… Cumhurbaşkanı danışmanlarının televizyonlarda düzenli program yapmaları veya gazetelerde düzenli köşe yazıları yazmalarıyla ilgili yeni bir karar alınmış. Bu karara göre… Danışmanlar artık televizyonlarda düzenli program yapmayacaklar, gazetelerde düzenli köşe yazıları yazmayacaklarmış" ifadelerini kullanmıştı.