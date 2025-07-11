Maslak'taki özel bir hastanede kanser tedavisi gören 53 yaşındaki Bulut, sabah saatlerinde vefat etti. Peki, Yiğit Bulut'un son eşi Burcu Bulut kimdir?

YİĞİT BULUT KİMDİR?

1972 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde doğan Yiğit Bulut, gazeteci ve ekonomi yorumcusu kimliği ile biliniyor. Galatasaray Lisesi'nde ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nden mezun oldu, ardından Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Medya kariyerine Kanal 6, Kanal E ve CNN Türk gibi televizyon kanallarında ekonomi yorumculuğu yaparak başlayan Bulut, Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde ekonomi ve maliye konularında köşe yazarlığı yaptı. Ayrıca "Parametre" ve "Finans Analiz" programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. 2009 yılında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi, 2012 yılında bu görevden ayrıldı. Daha sonra Star Medya Grubu'nda çalışmış ve 24 TV'nin genel yayın yönetmenliğini yapmıştır.

Siyasi kariyerine 2013 yılında Başbakanlık Başdanışmanı olarak atanan Bulut, 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı oldu. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine atandı.

Özel hayatında, eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek'in kızı ve Kanal D spikerlerinden Şule Zeybek ile 2000 yılında evlenmiş, 2010 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Ahmet Yiğit adında bir oğlu bulunuyor.

YİĞİT BULUT'UN SON EŞİ BURCU BULUT KİMDİR?

Burcu Bulut, medya ve etkinlik sektöründe görev yapmış deneyimli bir iletişim profesyonelidir. Aynı zamanda 2012 yılında Yiğit Bulut ile evlenmiş, ancak evlilikleri 9 ay gibi kısa bir sürede sonlanmıştır. Çiftin bu evliliğinden çocuğu bulunmamaktadır.