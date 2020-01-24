Yevmiye nasıl yazılır? TDK'ya göre yevmiye mi, yövmiye mi?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi " yevmiye". Peki, yevmiye nasıl yazılır? TDK'ya göre yevmiye mi, yövmiye mi yazılır?
Yevmiye kelimesini gün içerisinde genellikle kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Yevmiye nasıl yazılır? Yevmiye mi, yövmiye mi? TDK'ya göre yevmiye kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
YEVMİYE NASIL YAZILIR? YEVMİYE Mİ, YÖVMİYE Mİ?
Yevmiye nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "yevmiye" şeklindedir.
Yövmiye: Yanlış
Yevmiye: Doğru
YEVMİYE ANLAMI NEDİR?
1. isim Gündelik.
2. zarf Her gün.
YEVMİYE İLE ÖRNEK CÜMLELER
Yevmiye şu kadar su harcanıyor.