Yevmiye nasıl yazılır? TDK'ya göre yevmiye mi, yövmiye mi?
Haberler » Gündem » Yevmiye nasıl yazılır? TDK'ya göre yevmiye mi, yövmiye mi? - Haberler

Yevmiye nasıl yazılır? TDK'ya göre yevmiye mi, yövmiye mi?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi " yevmiye". Peki, yevmiye nasıl yazılır? TDK'ya göre yevmiye mi, yövmiye mi yazılır?

24.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:30
Yevmiye nasıl yazılır? TDK'ya göre yevmiye mi, yövmiye mi?

Yevmiye kelimesini gün içerisinde genellikle kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Yevmiye nasıl yazılır? Yevmiye mi, yövmiye mi? TDK'ya göre yevmiye kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

YEVMİYE NASIL YAZILIR? YEVMİYE Mİ, YÖVMİYE Mİ?

Yevmiye nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "yevmiye" şeklindedir.

Yövmiye: Yanlış

Yevmiye: Doğru

YEVMİYE ANLAMI NEDİR?

1. isim Gündelik.

2. zarf Her gün.

YEVMİYE İLE ÖRNEK CÜMLELER

Yevmiye şu kadar su harcanıyor.


Haber Videosu

: Yevmiye nasıl yazılır? TDK'ya göre yevmiye mi, yövmiye mi?
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler