Yetkin Dikinciler kimdir? Yetkin Dikinciler hayatı ve biyografisi! Yetkin Dikinciler kaç yaşında, nereli? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yetkin Dikinciler kimdir? Yetkin Dikinciler hayatı ve biyografisi! Yetkin Dikinciler kaç yaşında, nereli?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Yetkin Dikinciler kimdir? Yetkin Dikinciler hayatı ve biyografisi! Yetkin Dikinciler kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık gündem düşmeyen Yetkin Dikinciler, dizi ve film yapımlarıyla da merak ediliyor. İşte Yetkin Dikinciler hakkında merak edilenler. Yetkin Dikinciler hayatı ve biyografisi. Yetkin Dikinciler kimdir?

Sinema gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yetkin Dikinciler merak konusu oldu. İşte Yetkin Dikinciler hakkında merak edilen Yetkin Dikinciler kimdir, Yetkin Dikinciler hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

YETKİN DİKİNCİLER KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Ağustos 1969

Kaç yaşında: 52 yaşında

Nereli: İstanbul Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Yetkin Dikinciler (d. 15 Ağustos 1969), Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. İstanbul'da doğdu. Emekli subay bir baba ve Kızılay hemşiresi bir annenin tek çocuğudur. İlkokul ve liseyi İstanbul'da okumuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. Babam ve Oğlum filmindeki rolüyle tanındı. Biket İlhan'ın yönettiği Mavi Gözlü Dev adlı filmde Nâzım Hikmet'i canlandırdı.

Dünya geneli devam eden koronavirüs pandemisi (Covid-19) devam ederken Türkiye'de 2020 koronavirüs pandemisi önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen gittiği bir kafeden kahve alırken kendini görüntüleyen ve bu hareketinin yasak olduğunu söyleyen, maske sorusu yönelten muhabiri azarlamış, muhabire "Sus beni dinle, sana insan muamelesi yapıyorum" diyerek tepki gösterdi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Haberler.com - Gündem
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İbrahim Altay Yevgeniy Ziniçev Adil Karaismailoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Göksel Gülşen Demet Akalın Eser Yenenler
Spor Cristiano Mesut Özil Rıza Çalımbay Halis Özkahya Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yetkin Dikinciler kimdir? Yetkin Dikinciler hayatı ve biyografisi! Yetkin Dikinciler kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 13:04:32. #1.11#