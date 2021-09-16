Yetkin Dikinciler kimdir? Yetkin Dikinciler hayatı ve biyografisi! Yetkin Dikinciler kaç yaşında, nereli?

Sinema gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yetkin Dikinciler merak konusu oldu. İşte Yetkin Dikinciler hakkında merak edilen Yetkin Dikinciler kimdir, Yetkin Dikinciler hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

YETKİN DİKİNCİLER KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Ağustos 1969

Kaç yaşında: 52 yaşında

Nereli: İstanbul Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Yetkin Dikinciler (d. 15 Ağustos 1969), Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. İstanbul'da doğdu. Emekli subay bir baba ve Kızılay hemşiresi bir annenin tek çocuğudur. İlkokul ve liseyi İstanbul'da okumuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. Babam ve Oğlum filmindeki rolüyle tanındı. Biket İlhan'ın yönettiği Mavi Gözlü Dev adlı filmde Nâzım Hikmet'i canlandırdı.

Dünya geneli devam eden koronavirüs pandemisi (Covid-19) devam ederken Türkiye'de 2020 koronavirüs pandemisi önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen gittiği bir kafeden kahve alırken kendini görüntüleyen ve bu hareketinin yasak olduğunu söyleyen, maske sorusu yönelten muhabiri azarlamış, muhabire "Sus beni dinle, sana insan muamelesi yapıyorum" diyerek tepki gösterdi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi? — Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021

Haberler.com - Gündem