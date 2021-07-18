YETİŞTİRİCİSİ İLE UYUYAN BOĞA 'KRAL' SATILDI
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YETİŞTİRİCİSİ İLE UYUYAN BOĞA 'KRAL' SATILDI

YETİŞTİRİCİSİ İLE UYUYAN BOĞA 'KRAL' SATILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'a kurban bayramı nedeniyle Erzurum'dan getirilen ve yetiştiricisi ile koyun koyuna uyuduğu görüntülerle gündem olan 850 kiloluk boğa 'Kral' satıldı.

İSTANBUL'a kurban bayramı nedeniyle Erzurum'dan getirilen ve yetiştiricisi ile koyun koyuna uyuduğu görüntülerle gündem olan 850 kiloluk boğa 'Kral' satıldı.

Sultangazi Belediyesi tarafından kurulan kurban satış alanında 31 yaşındaki Emrah Acar ile birlikte uyurken görüntülenen boğa, ilgi odağı olmuştu. Kurban atış alanının gözdesi olan boğa 26 bin 500 liraya satıldı.  'Kankam' dediği boğadan ayrılacağı için üzgün olduğunu ifade eden Acar, "Kral satıldı. Benim için çok zor. Satıldı gitti, moralimiz bozuldu. Çok üzgünüm ayrılacağım diye, kesecekler benim Kral'ımı. Ama kesilmesini çok istiyorum çünkü cennete gidecek, Allah için kesilecek. Onu çok özleyeceğim. Arife günü ayrılacağız. O güne kadar çok kalabalık olacağı için belki birlikte uyuma şansımız olmayacak" dedi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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