Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, Türkçe şarkıları dinleyip yorumladı. Ben Fero'dan Ezhel'e, Tarkan'dan Demet Akalın'a farklı birçok farklı şarkıyı dinleyen Sins, en çok Ben Fero'yu beğendiğini söyledi.

ABD'li yetişkin film yıldızı Johnny Sins, bir YouTube kanalında Türk sanatçıların sevilen şarkılarını dinledi. Tarkan'ın "Yolla", Ben Fero'nun "Demet Akalın", Murda & Ezhel'in "Aya" ve Demet Akalın'ın "Çalkala" şarkısını beğendi.

Amerikalı oyuncu, Tarkan'ın daha önce Meksika'ya konsere gittiğini, "Kiss Kiss (Şımarık)" şarkısının da çok sevildiğini ifade etti.

DEMET AKALIN'I JENNIFER LOPEZ'E BENZETTİ

Sins, Demet Akalın'ı Türkiye'nin en ünlü pop starı olarak tanımlayıp Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez'e benzetti.

BEN FERO'YU BEĞENDİ

Sins, dinlediği şarkılar arasında ise en beğendiği Ben Fero'nun "Demet Akalın" parçası olduğunu söyledi. Murda&Ezhel'in şarkısını da çok sevdiğini belirten Sins, Tarkan'ın tarzını kendisine yakın bulmadı.

JOHNNY SİNS KİMDİR?

Gerçek adı Steve Wolfe olan Johnny Sins, yetişkin film sektörünün dünyadaki en tanınan oyuncularından biri olarak biliniyor. Yetişkin film sektörünün en önemli ödüllerini kazanan Sins, kariyerinde birçok filmde rol aldı.