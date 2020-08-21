Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı

Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, Türkçe şarkıları dinleyip yorumladı. Ben Fero'dan Ezhel'e, Tarkan'dan Demet Akalın'a farklı birçok farklı şarkıyı dinleyen Sins, en çok Ben Fero'yu beğendiğini söyledi.

21.08.2020 23:38 | Son Güncelleme: 22.08.2020 00:38

ABD'li yetişkin film yıldızı Johnny Sins, bir YouTube kanalında Türk sanatçıların sevilen şarkılarını dinledi. Tarkan'ın "Yolla", Ben Fero'nun "Demet Akalın", Murda & Ezhel'in "Aya" ve Demet Akalın'ın "Çalkala" şarkısını beğendi.

Amerikalı oyuncu, Tarkan'ın daha önce Meksika'ya konsere gittiğini, "Kiss Kiss (Şımarık)" şarkısının da çok sevildiğini ifade etti.

DEMET AKALIN'I JENNIFER LOPEZ'E BENZETTİ

Sins, Demet Akalın'ı Türkiye'nin en ünlü pop starı olarak tanımlayıp Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez'e benzetti.

BEN FERO'YU BEĞENDİ

Sins, dinlediği şarkılar arasında ise en beğendiği Ben Fero'nun "Demet Akalın" parçası olduğunu söyledi. Murda&Ezhel'in şarkısını da çok sevdiğini belirten Sins, Tarkan'ın tarzını kendisine yakın bulmadı.

JOHNNY SİNS KİMDİR?

Gerçek adı Steve Wolfe olan Johnny Sins, yetişkin film sektörünün dünyadaki en tanınan oyuncularından biri olarak biliniyor. Yetişkin film sektörünün en önemli ödüllerini kazanan Sins, kariyerinde birçok filmde rol aldı.

Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Haber Yorumları (2)
SKİNNY: bende seni sevdim adamım
Cevap Yaz Yayından Kaldır
NE DESSEM: Cok uzun hikaye !
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu Sağlık
Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu 3. Sayfa
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Yaşam
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti 3. Sayfa
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı Ekonomi
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti 3. Sayfa
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra 'Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
Fatih sondaj gemisinin flamasındaki sembol merak konusu oldu
Fatih sondaj gemisinin flamasındaki sembol merak konusu oldu
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü 'Negatif'e çekti
Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü "Negatif"e çekti
İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş
İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
Kaza yapan arkadaşının başında 'Ölme' diye feryat eden genç, yürek dağladı
Kaza yapan arkadaşının başında "Ölme" diye feryat eden genç, yürek dağladı
Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi
Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi
İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir
İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir
Trump yine Erdoğan'la ilişkisinden bahsetti: Bir ülkenin lideri çok iyi anlaştığım Erdoğan'ı aramamı istedi
Trump yine Erdoğan'la ilişkisinden bahsetti: Bir ülkenin lideri çok iyi anlaştığım Erdoğan'ı aramamı istedi
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa'yla 2 yıllık anlaşma sağladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa'yla 2 yıllık anlaşma sağladı
Son Dakika: Inter'i 3-2 mağlup eden Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 6. kez mutlu sona ulaştı
Son Dakika: Inter'i 3-2 mağlup eden Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 6. kez mutlu sona ulaştı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce 'Su testisi su yolunda kırılır' diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Yaşar Güler Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Oğuzhan Koç Demet Akalın Hatice Çarpar
Spor Erol Bulut Metin Oktay Fatih Terim Malcolm Thomas Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Fatih Bakan Doğalgaz Karadeniz
Şu an buradasınız: Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 00:42:25. #1.14#
title