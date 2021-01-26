Yetiş Zeynep dizisinde rol alan Keremcem'in soyadı ortaya çıktı! Çoğu kimse bilmiyordu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yetiş Zeynep dizisinde rol alan Keremcem'in soyadı ortaya çıktı! Çoğu kimse bilmiyordu

26.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:50
Yetiş Zeynep dizisinde rol alan Keremcem'in soyadı ortaya çıktı! Çoğu kimse bilmiyordu

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Keremcem, uzun yıllardır hayatımızda. Keremcem'in soyadını pek çoğumuz bilmiyordu. Ünlü oyuncu ve şarkıcının soyadı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Exxen'de yayınlanan 'Yetiş Zeynep' adlı dizide kıvırcık saçı ve gözlükleriyle normalden farklı bir imaja bürünen Keremcem, 6 çocuğu olan bir babayı canlandırıyor.

SOYADINI YILLARCA GİZLEDİ

Son günlerde adından sıkça söz ettiren Keremcem, bugüne kadar oyunculuk ve şarkıcılık kariyerinde soyadı ile gündeme gelmedi. Sanatçı, sosyal medya hesaplarında da soyadına yer vermedi.

1977 yılında Muğla'da dünyaya gelen Keremcem'in soyadının 'Dürük' olduğu ortaya çıktı.

Dürük ne anlama geliyor?

Asık, çatılmış, dargın (yüz).

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Yaşar Güler Selçuk Özdağ Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Seren Serengil Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Ali Şansalan Sergen Yalçın
Tüm Haberler İtfaiye Kayserispor Cumhurbaşkanı Borsa İstanbul
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yetiş Zeynep dizisinde rol alan Keremcem'in soyadı ortaya çıktı! Çoğu kimse bilmiyordu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 17:52:52. #1.15#
title