Yeter Usta" Döner Kesip, Pide ve Lahmacun Yapıyor

Samsun'da 2 çocuk annesi Yeter Balcı, döner ve pide ustalığı yaparak evine destek oluyor.

Aslen Rizeli olan ve evlendikten sonra İstanbul'dan Samsun'a yerleşen 33 yaşındaki 2 çocuk annesi Yeter Balcı'nın yaptığı döner ve pideler lezzetiyle adeta parmakları yediriyor. Eşiyle beraber aynı lokantada ustalık yapan Balcı, ilk kez bir kadın pide ve döner ustası görenleri şaşırtıyor. Babasının da lokantası olduğunu ve lokantada usta olmaktan zevk aldığını dile getiren Balcı, "Lokantada çalışmayı çok seviyorum. İstanbul'da yaşarken babamın da lokantası vardı. Arada sırada ona da yardım ediyordum. Eşim de evlendikten sonra bana döner ustalığı ve pide ustalığını öğretti. Dönerimiz saat 09.00'da asılıyor, saat 14.00'e kadar bitiyor. Burada döner, pide, lahmacun ve sulu yemek yapıyorum. Samsun'da daha önce kadın döner ve pide ustası görmedim. İlk usta da ben olabilirim. Lokantamıza genelde inşaat işçileri geliyor. Lokantaya yemek yemeye gelenler beni döner keserken ya da pide yaparken görünce şaşırıyor" dedi.

"Boynuz kulağı geçti"

Eşinin kendisinden daha iyi usta olduğunu söyleyen Özkan Balcı ise, "Eşimle aynı yerde çalışmak kötü bir duygu. Çünkü eşlerle aynı yerde beraber çalışılmıyor. Onun usta olmasını kıskandığımı sanıyor ama aslında öyle bir şey yok. İşi ona ben öğrettim ama boynuz kulağı geçti desem doğrudur" diye konuştu.

Geliniyle gurur duyduğunun altını çizen kayınpederi Mahmut Balcı, "Bu lokantayı ailecek yürütüyoruz. Gelinim de lokantada bize yardımcı oluyor. Elinden her şey geliyor. Döner keser, pide yapar, yemek pişirir, bulaşık yıkar ve ortalığı toparlar. Elinden geldiğince her işte bize yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.

Lokantaya gelen müşteriler ise ilk gördüklerinde şaşkınlığa uğradıklarını, yemekleri tattıktan sonra lokantaya gelmeye devam ettiklerini ifade ettiler. - SAMSUN