Yetenekli Bay Murat Özsoy

İSTANBUL (Snob Magazin) -

Murat Özsoy adını Şefkat Yerimdar ve Doğu'nun senaristi olarak duyurdu. Aynı zamanda South Park 'ın Türk versiyonu Özcan Show animasyonunu hem çizdi, hem de seslendirdi. Özcan Show, Youtube 'da 947 bin takipçiye ulaştı. Murat Özsoy, şimdi de kendi yazıp yönettiği mockumentary türündeki 500T Kayıp Otobüs dizisi ile çok ses getirdi. Gain'de yayınlanan dizi çok beğenildi.

Mockumentary türünde çektiği 500T: Kayıp Otobüs dizisiyle izleyenleri gizemli bir yolculuğa sürükleyen yönetmen Murat Özsoy: "500T İstanbul 'un çok farklı semtlerinden geçen bir otobüs. O yüzden, bence 500T İstanbul'un bir örneklemi. İstanbul da Türkiye'nin. Bu yüzden 500T'de geçen bir hikaye anlatmak, günümüz Türkiye'sinin de fotoğrafını çekmek gibi" dedi.

Bir çok farklı alandaki projelerde başarılı olan Murat Özsoy, üretmeye devam edeceğini söylüyor.