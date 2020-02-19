Yeşim Salkım sosyal medyayı salladı
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Yeşim Salkım sosyal medyayı salladı

Türk pop müziğinin başarılı yorumcularından Yeşim Salkım, 21 Şubat Cuma günü Ossi Müzik etiketi ile yayınlanacak "Katil Uşak" isimli single'ının video klibinden ilk görüntüleri geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

19.02.2020 08:16 | Son Güncelleme: 19.02.2020 08:17
Yeşim Salkım sosyal medyayı salladı

Kaset sahnesi olay yarattı

'ın sözleri Sadettin Dayıoğlu'na, müziği Ah Canım Ahmet'e ait olan "Katil " isimli single'ının klibinden yayınladığı 15 saniyelik kaset sahnesi sosyal medyayı salladı. Yüzlerce yorum alan görüntüler ile ilgili Salkım, sessizliğini koruyor.

Kaynak: Bültenler
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