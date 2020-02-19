Yeşim Salkım sosyal medyayı salladı

19.02.2020 08:16 | Son Güncelleme: 19.02.2020 08:17

Kaset sahnesi olay yarattı

Yeşim Salkım'ın sözleri Sadettin Dayıoğlu'na, müziği Ah Canım Ahmet'e ait olan "Katil Uşak" isimli single'ının video klibinden yayınladığı 15 saniyelik kaset sahnesi sosyal medyayı salladı. Yüzlerce yorum alan görüntüler ile ilgili Salkım, sessizliğini koruyor.

Kaynak: Bültenler