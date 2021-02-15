Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında? Yeşim Salkım hayatı ve biyografisi!

Yer aldığı başarılı programlar ve güzelliği ile dikkat çeken Yeşim Salkım, yaptığı açıklamalarla da dikkat çekiyor. Peki, Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında? Sizler için Yeşim Salkım'ın biyografisini, yer aldığı yapımları derledik.

Yeşim Salkım, sosyal medyada yaptığı çıkışlarla son dönemin en çok konuşulan sanatçıları arasında yer alıyor. Yeşim Salkım, bir dönem şarkıları ve oyunculuğuyla fırtınalar estiriyordu. İşte Yeşim Salkım'ın hayatından detaylar... Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım kaç yaşında, nereli? soruları ünlü sanatçı hakkında bilgi edinmek isteyenler tarafından soruluyor.

YEŞİM SALKIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1968 yılında İstanbul'da doğdu. Fransız anaokuluna gitti. İlkokuldan sonra St. Benoit'da okudu. Ticaret lisesinde okudu. Henüz sadece altı yaşındayken, Saklambaç gazetesinin düzenlediği bir yarışmada "Fotoroman Kraliçesi" seçilmiştir.

Küçük yaştan itibaren müzikle içiçe büyüdü. Müziğe karşı ilgisi ve yeteneğiyle dikkat çeken Yeşim Salkım, yüksek öğrenimini müzik üzerine yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü mezunudur.

Yeşim Salkım, dönemin popüler barlarından Şaziye'de çıkarken, ilk gördüğünde 'Ne kadar beyefendi bir insan' diye düşündüğü Fenerbahçe Başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen'le birlikte olmaya başladı. İlk albüm 'Hiç Keyfim Yok', Şen'le iki yıldır birlikte olduğu 1993'de geldi. Metin Şen'le ilişki iki buçuk yıl sürdü.

İlk albümünü 1993'te çıkaran sanatçı, Türk Pop Müziği alanında çalıştı. 1996 yılında Eşkıya filmi ile kamera karşısına geçerek oyunculuğa başladı. Yeşim Salkım'ın sinema ve oyunculuk kariyeri 2001 yılında çevirdiği "Şarkıcı" adlı filmdeki başrolüyle, Türk Sinemasının Oscar'ı sayılan Altın Portakal ödülünü kazanmasıyla zirveye ulaştı.

1997'de Yeşil Müzik isimli plak şirketini kurdu.Hilal Cebeci, Cenk Eren, Lerzan Mutlu, Tarık (şarkıcı) gibi ünlüleri müzik piyasasına kazandırdı.

Yıldırım Mayruk, Cengiz Abazoğlu ve Cemil İpekçi gibi dünyaca ünlü Türk modacılarının bir çok defilesinde şeref konuğu olarak podyuma çıktı.

Bir dönem politikaya konu olan Uzan Ailesi'nden Hakan Uzan'la olan evliliğiyle gündeme geldi.

Lösemili çocuklar ve yardıma muhtaç çocuklar yararına verdiği ücretsiz konserlerin yanısıra, uyuşturucuya karşı savaş açarak sosyal yardımlaşma konusunda öncülük etti.

2016 yılında Makas adlı filmde rol aldı.

Evlilikleri : 5 evlilik yapmıştır.

1. evliliği: Yeşim Salkım İlk evliliğini 20 yaşında iken 1989'da Mustafa İmre ile yaptı. 1990'da kızı Gizem doğdu. Yeşim Salkım, kızı 13 günlükken evi terk etti ve boşandı.

2. evliliği: 1998 yılında Hakan Uzan'la olan evliliğiyle gündeme geldi. 2001yılında boşandılar.

3. evliliği: 2003 yılında Onur Air'in sahibi Arben İçli'yle evlendi.2005 yılının ortalarında boşandı.

4. evliliği: şubat 2006 yılında İlker İnanoğlu ile kısa süreli bir evlilik yaptı.

5. evliliği: En son 2009 yılında kendinden 7 yaş küçük oyuncu Hakan Eratik'le evlendi ve 9 Nisan 2011'de kızları Ada dünyaya gelmistir. 2015 yılında boşandılar.

Ödülleri :

2000 – Yakın Doğu Üniversitesi tarafından – en iyi Pop Kadın Şarkıcısı

2001 – 38. Antalya Altın Portakal Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu (Şarkıcı filmi ile)

2001 – Magazin Gazetecileri Derneği tarafından MGD Altın Objektif Ödülleri – En İyi Pop Müzik Kadın Yıldız

1994 – 1.Kral TV Video Müzik Ödülleri – 1994'ün En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı Adaylığı

Tiyatro :

1998 – Atları da Vururlar

2007 – Casablanca

2012 – Bizim Şarkımız

Albümleri :

1993 – Hiç Keyfim Yok

1996 – Ferman

1997 – Yoktan Geliyorum

1997 – Sevgilim

2000 – Hep Böyle Kal

2001 – Vefa Borcu

2001 – Yadigar

2005 – Ayna

2006 – Bazen

2007 – Yuvarlanan Taşlar

2007 – Casablanca (müzikal albümü)

2008 – Sen Nasılsan Öyleyim

2009 – 7

2009 – Bambaşka

2010 – İstanbul'da Aşk

2012 – Bizim Şarkımız (müzikal albümü)

Filmleri :

1996 – Eşkıya

1998 – Ateş Dansı (26 Bölüm)

2000 – Fosforlu Cevriye

2000 – Vizontele

2001 – Şarkıcı

2005 – Seher Vakti (8 Bölüm)

2005 – Deli Mavi

2007 – Babam Çok Değişti Anne

2007 – Sessiz Gemiler (20 Bölüm)