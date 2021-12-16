YEŞİM SALKIM'IN YARGILANMASINA BAŞLANDI

MAGAZİN programı sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in hakaret iddiasıyla şikayetçi olduğu şarkıcı Yeşim Salkım'ın yargılanmasına başlandı. İlk duruşmaya koronavirüs testi yaptırdığı gerekçesiyle katılmayan Yeşim Salkım bir sonraki celse dinlenecek.

İstanbul 23 Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel katıldı. Yeşim Salkım ise duruşmaya katılmadı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Gülşen Yüksel ifadesinde Yeşim Salkım'dan şikayetçi olduğunu belirterek 'Yayınımızda evli erkeklerle birlikte olan kadınlardan bahsetmiştik. Yayın sırasında hiçbir şekilde isim vermedik. Bazı ünlü isimlerin, bu kadınlara çifte standart uyguladığını, bazılarını yerden yere vururken bazılarını görmezden geldiğini söylemiştik. Yayının ardından Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından isim vermeden ama 'müdire hanımlar' diyerek bizi kastederek, 'Satılık kalemler', 'Parayla satılıksınız' ve çirkin ifadeler kullanarak bize hakaret etti" dedi.

'PAYLAŞIMINI BİZE YÖNELİK YAPMIŞTIR"

Müge Dağıstanlı ise 'Yeşim Salkım, yaptığımız yayından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bizi kastederek, 'Satılık kalemler', 'Kan emiciler' dedi. İsim vermedi ama 'müdire hanımlar' ifadesini kullandı. Sektörde, ikimiz de farklı gazetelerde uzun yıllar magazin müdürlüğü yaptığımız için herkes bizden 'müdire hanımlar' diye bahseder. Bu yüzden paylaşımını bize yönelik yapmıştır. Şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı.

Şikayetçi avukatı Yeşim Salkım hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını talep etti. Yeşim Salkım'ın avukatı ise müvekkilinin kovid testi yaptırdığı ve kovid şüphesinden dolayı duruşmaya katılamadığını söyledi. Mahkeme, Salkım'ın savunmasının bir sonraki duruşmada alınması için duruşmayı erteledi.