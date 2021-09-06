Yeşim Salkım, babasının tabutu başında bakın ne yaptı
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Yeşim Salkım, babasının tabutu başında bakın ne yaptı

Yeşim Salkım, babasının tabutu başında bakın ne yaptı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım, Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan namazın ardından defnedildi. Cenaze töreninde zor anlar yaşayan Salkım, kendisini en çok üzen olayı açıkladı. İşte detaylar...

Bugün öğle saatlerinde Üsküdar Şakirin Cami'ye getirilen Dursun Salkım'ın cenazesi kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Cenazeye Dursun Salkım'ın eşi Sevil Salkım, kızı Yeşim Salkım, oğlu Serhat Salkım ve çok sayıda seveni katılım sağladı. Sanat dünyasından cenazeye katılamayan isimler ise çelenk gönderdi.

"SANA SON KEZ SARILAMAMAK BANA ÇOK KOYDU"

Cenaze namazının kılındığı esnada Yeşim Salkım ise gözyaşlarına hakim olamadı. Salkım, "Seni çok seviyorum! Son bir kez sarılamadım sana en çok o koyuyor bana" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Babasının tabutu başında zor anlar yaşayan Salkım'a çocukları moral verdi.

SALGINA İNANMIYORDU

Yeşim Salkım daha önce koronavirüs salgınına inanmadığın söylemiş, "Anlayın artık dünyada bir salgın yok. Bu küresel oyuna kendiniz de dahil olduğunuz için hepinizi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) şikayet edeceğim, koca bir yalansınız" demişti.

Yeşim Salkım, babasının tabutu başında bakın ne yaptı
Yeşim Salkım, babasının tabutu başında bakın ne yaptı

Kaynak: Snob Magazin

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Yeşim Salkım'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
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Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım hayatını kaybetti
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