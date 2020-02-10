Yeşim Meltem Şişli istifa etti
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Yeşim Meltem Şişli istifa etti

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli istifa etti.

10.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:44
Yeşim Meltem Şişli istifa etti
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı istifa etti. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Şişli'nin bugün istifasını sunduğu öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nın Yeşim Meltem Şişli'nin istifasını kabul ettiği belirtildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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