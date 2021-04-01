Yeşim Erçetin kimdir? Yeşim Erçetin kaç yaşında?
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Yeşim Erçetin kimdir? Yeşim Erçetin kaç yaşında?

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Yeşim Erçetin kimdir? Yeşim Erçetin kaç yaşında?

Model, şarkıcı ve TV sunucusu olan Yeşim Erçetin'in hayatı merak ediliyor. Adını İşte Benim Stilim yarışma programıyla duyuran Erçetin bir dönem Ozan Orhon ile yaptığı evlilikle gündeme gelmişti. Peki, Yeşim Erçetin kimdir? Yeşim Erçetin kaç yaşında? Yeşim Erçetin'in hayatına dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Model, şarkıcı ve TV sunucusu olan Yeşim Erçetin'in hayatı merak ediliyor. Adını İşte Benim Stilim yarışma programıyla duyuran Erçetin bir dönem Ozan Orhon ile yaptığı evlilikle gündeme gelmişti. Peki, Yeşim Erçetin kimdir? Yeşim Erçetin kaç yaşında? Yeşim Erçetin'in hayatına dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YEŞİM ERÇETİN KİMDİR?

Yeşim Erçetin 1979 yılında İstanbul'da doğan model, şarkıcı ve TV sunucusudur.

Yeşim Erçetin çok küçükken anne ile babasının boşanması sonucu kendisi, babaannesi ile birlikte yaşamıştır.

Makenlik kariyerine hayatına 1996 yılında Neşe Erberk mankenlik ajansı ile başlamıştır.

Sunuculuk kariyerinde ise;

  • Sporrazi (HBB)
  • Top Secret (Kanal 6)
  • Best TV (2000 yılında)
  • 1'den 3'e (MMC) gibi programlarda sunuculuk yapmıştır.

Yeşim Erçetin'in ilk eşi Ozan Orhon ile 2000 yılında evlenmişti. 3 yıllık evlilikleri 2003 yılına bitmişti. Bu evlilikten Lara Yağmur adında bir kızı vardır.

2010 yılında ise ikinci evliliğini Emre Matraş ile yapan Erçetin'in bu evliliği ise 5 yıl sürdü ve 2015 yılında boşanmışlardır. Emre Matraş ile yaptığı evlilikten de Masal adında bir kızı olmuştur.

2016 yılında ise adını sık sık duyduğumuz TV8'in yarışma programı olan İşte Benim Stilime katılmıştır.

YEŞİM ERÇETİN KAÇ YAŞINDA?

Yeşim Erçetin 1979 doğumlu olup 42 yaşındadır.

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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