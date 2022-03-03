Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu kaç yaşında, nereli?
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Başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, Annemizi Saklarken dizisiyle ekranlara döndü. Doktorlar dizisindeki karakteriyle gönülleri kazanan Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? 'Annemi Saklarken' de Füsun karakterini canlandırmakta. Annemizi Saklarken 'Füsun' kim, gerçek adı nedir? Peki, Annemi Saklarken'in Füsun'u Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilenler...
Yeşim Ceren Bozoğlu kim sorusunun yanıtı merak ediliyor. 'O Hayat Benim' dizisi için kilo alan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, dizinin final yapmasının ardından mide küçültme ameliyatı olarak bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. Annemizi Saklarken 'Füsun' kim, gerçek adı nedir?
YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİMDİR?
Yeşim Ceren Bozoğlu, 29 Temmuz 1974'te Ankara'da doğdu. Bozoğlu tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra yönetmen, seslendirme sanatçısı ve eğitmendir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı. Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik "Kadınlar" adlı oyun ile Cumhuriyet gazetesi ve Ayşegül Yüksel tarafından "Yılın Genç Kadın Oyuncusu" seçildi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer alan sanatçı, yönetmenlik de yaptığı tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır. Tarık Akan, Haluk Bilginer, Güven Kıraç, Mazhar Alanson, Mehmet Aslantuğ, Zuhal Olcay, Oktay Kaynarca, Mehmet Ali Alabora, Emre Kınay, Hülya Avşar ve Nejat İşler gibi her dönemin ünlü oyuncuları ile dizi ve filmlerde çalıştı. Semih Kaplanoğlu, Ömer Uğur gibi ünlü yönetmenler ile çalıştı. Sayısız kısa filmde oynadı.
Geniş Aile dizisinde "Domuşuk Sevim" karakterini canlandıran Bozoğlu'nun, başrolünü oynadığı ve İpekyolu Film Festivali'nde "En İyi Film Ödülü"nü kazanan, Türkiye'de bir ilk olan doğaçlama sinema filmi "Bahtıkara" da 21 Mayıs 2010 tarihinde vizyona girdi. Ayrıca profesyonel olarak oyunculuk koçluğu konusunda Türkiye'nin en tanınan ismi olan başarılı oyuncu, Duru Tiyatro'da Türkçe, bir başka kursta İngilizce oyunculuk dersleri veriyor. Mirkelam'ın Asuman Pansuman ve Rober Hatemo'nun Doludizgin adlı kliplerinde de oynadı. 2 Eylül 2007 tarihinde oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ile evlendi. 2010 yılında eşinden ayrıldı. Lale Mansur ve Halit Ergenç ile birlikte Misafir isimli bir film çekmiştir. Film henüz vizyona girmemiştir. Oyunculuk hakkındaki deneyimlerini paylaştığı "Dersimiz Oyunculuk" isimli bir kitap yazmıştır. Geniş Aile ekibinden izin alarak, Canım Babam adlı diziye geçti. O dizi bitince, TRT 1'de Elde Var Hayat adlı dizide "Müdür Muavini Zehra Öğretmen" rolünde oynadı.
YEŞİM CEREN BOZOĞLU DİZİLERİ
- Annemizi Saklarken - 2021- - Füsun Moran
- Kuruluş Osman - 2020-2021 - Hazal Hatun
- Yüzleşme - 2019 - Zümrüt Karaca
- Kalbimdeki Deniz - 2016-2018 - Fikriye Yılmaz
- O Hayat Benim - 2014-2015 - Nuran
- Güldür Güldür - 2013 - Oya
- Bebek İşi - 2013 (Rahşan)
- Aldırma Gönül - 2013 - Petek Esrik
- Elde Var Hayat: Sınav - 2012 - Müdür muavini Zehra Öğretmen (Konuk oyuncu)
- Ateşin Düştüğü Yer - 2012
- Elde Var Hayat - 2011 - Müdür muavini Zehra Öğretmen
- Canım Babam - 2011 - Alev
- Geniş Aile - 2009-2011 - Sevim
- Bahtı Kara - 2009
- Yüreğine Sor - 2009
- Deli Deli Olma - 2008
- Kirpi - 2008 - Dilarasu
- Kısık Ateşte 15 Dakika - 2006
- Eve Dönüş - 2006
- Polis - 2006
- Doktorlar - 2006 - Fikret Eralp
- Beşinci Boyut-Bir Annenin Zor Günleri - 2005 - Zehra
- Alanya Almanya - 2005
- The İmam - 2005
- Öteki Gece - 2005
- Avrupa Yakası - 2004 - Zuhal
- Meleğin Düşüşü - 2004
- Bir Aşk Hikayesi - 2004
- İki Genç Kız - 2004
- Arapsaçı - 2004
- Günahım Neydi Allahım - 2003
- Sultan Makamı - 2003
- Azad - 2002 - Göze
- Gülbeyaz - 2002 - Meryem
- İngiliz Kemal - 2001
- Yeditepe İstanbul - 2001 - Nilgün
- Gece Martıları - 2000
- Sıcak Saatler - 1998