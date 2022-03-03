Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu kaç yaşında, nereli?

Yeşim Ceren Bozoğlu kim sorusunun yanıtı merak ediliyor. 'O Hayat Benim' dizisi için kilo alan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, dizinin final yapmasının ardından mide küçültme ameliyatı olarak bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. Annemizi Saklarken 'Füsun' kim, gerçek adı nedir?

YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİMDİR?

Yeşim Ceren Bozoğlu, 29 Temmuz 1974'te Ankara'da doğdu. Bozoğlu tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra yönetmen, seslendirme sanatçısı ve eğitmendir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı. Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik "Kadınlar" adlı oyun ile Cumhuriyet gazetesi ve Ayşegül Yüksel tarafından "Yılın Genç Kadın Oyuncusu" seçildi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer alan sanatçı, yönetmenlik de yaptığı tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır. Tarık Akan, Haluk Bilginer, Güven Kıraç, Mazhar Alanson, Mehmet Aslantuğ, Zuhal Olcay, Oktay Kaynarca, Mehmet Ali Alabora, Emre Kınay, Hülya Avşar ve Nejat İşler gibi her dönemin ünlü oyuncuları ile dizi ve filmlerde çalıştı. Semih Kaplanoğlu, Ömer Uğur gibi ünlü yönetmenler ile çalıştı. Sayısız kısa filmde oynadı.

Geniş Aile dizisinde "Domuşuk Sevim" karakterini canlandıran Bozoğlu'nun, başrolünü oynadığı ve İpekyolu Film Festivali'nde "En İyi Film Ödülü"nü kazanan, Türkiye'de bir ilk olan doğaçlama sinema filmi "Bahtıkara" da 21 Mayıs 2010 tarihinde vizyona girdi. Ayrıca profesyonel olarak oyunculuk koçluğu konusunda Türkiye'nin en tanınan ismi olan başarılı oyuncu, Duru Tiyatro'da Türkçe, bir başka kursta İngilizce oyunculuk dersleri veriyor. Mirkelam'ın Asuman Pansuman ve Rober Hatemo'nun Doludizgin adlı kliplerinde de oynadı. 2 Eylül 2007 tarihinde oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ile evlendi. 2010 yılında eşinden ayrıldı. Lale Mansur ve Halit Ergenç ile birlikte Misafir isimli bir film çekmiştir. Film henüz vizyona girmemiştir. Oyunculuk hakkındaki deneyimlerini paylaştığı "Dersimiz Oyunculuk" isimli bir kitap yazmıştır. Geniş Aile ekibinden izin alarak, Canım Babam adlı diziye geçti. O dizi bitince, TRT 1'de Elde Var Hayat adlı dizide "Müdür Muavini Zehra Öğretmen" rolünde oynadı.

YEŞİM CEREN BOZOĞLU DİZİLERİ

Annemizi Saklarken - 2021- - Füsun Moran

Kuruluş Osman - 2020-2021 - Hazal Hatun

Yüzleşme - 2019 - Zümrüt Karaca

Kalbimdeki Deniz - 2016-2018 - Fikriye Yılmaz

O Hayat Benim - 2014-2015 - Nuran

Güldür Güldür - 2013 - Oya

Bebek İşi - 2013 (Rahşan)

Aldırma Gönül - 2013 - Petek Esrik

Elde Var Hayat: Sınav - 2012 - Müdür muavini Zehra Öğretmen (Konuk oyuncu)

Ateşin Düştüğü Yer - 2012

Elde Var Hayat - 2011 - Müdür muavini Zehra Öğretmen

Canım Babam - 2011 - Alev

Geniş Aile - 2009-2011 - Sevim

Bahtı Kara - 2009

Yüreğine Sor - 2009

Deli Deli Olma - 2008

Kirpi - 2008 - Dilarasu

Kısık Ateşte 15 Dakika - 2006

Eve Dönüş - 2006

Polis - 2006

Doktorlar - 2006 - Fikret Eralp

Beşinci Boyut-Bir Annenin Zor Günleri - 2005 - Zehra

Alanya Almanya - 2005

The İmam - 2005

Öteki Gece - 2005

Avrupa Yakası - 2004 - Zuhal

Meleğin Düşüşü - 2004

Bir Aşk Hikayesi - 2004

İki Genç Kız - 2004

Arapsaçı - 2004

Günahım Neydi Allahım - 2003

Sultan Makamı - 2003

Azad - 2002 - Göze

Gülbeyaz - 2002 - Meryem

İngiliz Kemal - 2001

Yeditepe İstanbul - 2001 - Nilgün

Gece Martıları - 2000

Sıcak Saatler - 1998

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