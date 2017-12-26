Yeşilyurt'ta Öğrencilere Giyecek Yardımı

Yeşilyurt ilçesinde ihtiyaç sahibi ilk, orta ve liselerdeki 300 öğrenciye kışlık ayakkabı ve mont yardımında bulunuldu.



Yeşilyurt Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Metin Çevik ve Milliyetçi Hareket Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhsin Yılmaz, ilçe merkezinde bulunan Şehit Şemsettin Bey İlkokulu, Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulu, Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Çırdak İlkokulu'nda ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye kışlık ayakkabı ve mont yardımı yaptı.



Çevik, yaptığı açıklamada, "Yeşilyurt ülkü ocağı olarak ilçemiz genelinde bulunan tüm okullarımızdaki ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtılmak üzere kışlık bot ve ayakkabı kampanyası başlatmıştık. Gerek ilçemizden olsun gerekse sosyal medyadan bu kampanyamızı duyarak bizlere ulaşan vatandaşlarımızın katkılarıyla 300 öğrencimize bot ve mont yardımında bulunduk. Kampanyamız dahilinde bizlere destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim. İmkanlarımız dahilinde bu tür organizelerimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.