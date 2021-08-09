Yeşilyayla'nın su sorununu çözmek için son adım atıldı
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Yeşilyayla'nın su sorununu çözmek için son adım atıldı

Yeşilyayla'nın su sorununu çözmek için son adım atıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Yeşilyayla Mahallesinde 4,5 kilometrelik içme suyu terfi hattı döşeme çalışmasına başladı.

Döşenen hat ile Çiftçiibrahim Mahallesinde açılan saniyede 7 litre verime sahip sondajın bağlantısı yapılacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde yaşanan su sıkıntılarına son vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kula ilçesinde yürütülen çalışmalar da yoğunluk kazandı. İlçeye bağlı Yeşilyayla Mahallesine yeterli su temin etmek için İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde 4,5 kilometrelik içme suyu terfi hattı döşeme çalışmasına başlandı. Çiftçiibrahim Mahallesinde açılan saniyede 7 litre verime sahip sondajın bağlantısı döşenen hat ile Yeşilyayla'ya yapılacak. Mahallede yürütülen çalışmayı Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Faik Şentürk ve MASKİ Kula İlçe Şefi Tuğba Ural da yerinde takip etti.

"Su sorunumuz son bulacak"

Yeşilyayla Mahalle Muhtarı Mehmet Çavdar, "Çalışmadan çok memnunuz. Çok hızlı ilerliyor. Su sorunumuz son bulacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün başta olmak üzere tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler

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