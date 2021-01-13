Yeşilırmak'ta dev yayın balığını yakalama mücadelesi kamerada
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Yeşilırmak'ta dev yayın balığını yakalama mücadelesi kamerada

13.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:53
Yeşilırmak'ta dev yayın balığını yakalama mücadelesi kamerada

AMASYA'da bir kişinin girdiği Yeşilırmak'ta dev yayın balığını yakalamak için verdiği mücadele kameraya yansıdı.

AMASYA'da bir kişinin girdiği Yeşilırmak'ta dev yayın balığını yakalamak için verdiği mücadele kameraya yansıdı.

Kentte yağışların olmaması sonucu su ve oksijen seviyesinin azaldığı Yeşilırmak'ta canlılar da etkileniyor. Irmakta bazı bölgelerde balık ölümleri görülmeye başlandı. Balıklar, oltalarla ve nehre giren vatandaşlar tarafından yakalanıyor. 55 Evler Mahallesi Ataşehir mevkisinde nehrin kıyısında dev yayın balığını görüp suya giren bir kişi, uzun uğraşlar sonucu balığı kıyıya çıkarmayı başardı. Bazı vatandaşlar da kıyıdan 'Helal olsun dayı' diyerek alkışla tempo tuttu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Yeşilırmak'ta dev yayın balığını yakalama mücadelesi kamerada
Yeşilırmak'ta dev yayın balığını yakalama mücadelesi kamerada
Yeşilırmak'ta dev yayın balığını yakalama mücadelesi kamerada
Yeşilırmak'ta dev yayın balığını yakalama mücadelesi kamerada
Yeşilırmak'ta dev yayın balığını yakalama mücadelesi kamerada
Yeşilırmak'ta dev yayın balığını yakalama mücadelesi kamerada
Yeşilırmak'ta dev yayın balığını yakalama mücadelesi kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI

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